https://crimea.ria.ru/20241226/zemlyu-nakryla-ocherednaya-magnitnaya-burya--skolko-budet-bushevat-1142925214.html

Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать

Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать

Утром в четверг на Землю обрушилась очередная магнитная буря, которая будет бушевать в течение всего дня с небольшими перерывами. Об этом сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T08:11

2024-12-26T08:11

2024-12-26T08:40

магнитные бури

космос

новости

метеозависимость

здоровье

астрономия

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084495_0:72:616:420_1920x0_80_0_0_da76ef6c05351c039be979f2de713164.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг на Землю обрушилась очередная магнитная буря, которая будет бушевать в течение всего дня с небольшими перерывами. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, первый магнитный удар уровня G1 обрушился на Землю в 6 часов утра и продолжится до 9:00. Далее до полудня магнитосфера будет спокойной, однако в 12 часов следует ожидать очередное геомагнитное возмущение, которое продлится до шести часов вечера.После 18:00 магнитосферное напряжение значительно снизится, хотя будет сохраняться до 9 часов вечера. К ночи обстановка стабилизируется. 27 декабря вероятность очередной магнитной бури не превышает 27%, 28 числа – 10%. Далее до 4 января магнитосфера будет спокойной, прогнозируют в лаборатории.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияГигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на ЗемлеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, новости, метеозависимость, здоровье, астрономия, земля