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Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать
Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать
Утром в четверг на Землю обрушилась очередная магнитная буря, которая будет бушевать в течение всего дня с небольшими перерывами. Об этом сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T08:11
2024-12-26T08:40
магнитные бури
космос
новости
метеозависимость
здоровье
астрономия
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг на Землю обрушилась очередная магнитная буря, которая будет бушевать в течение всего дня с небольшими перерывами. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, первый магнитный удар уровня G1 обрушился на Землю в 6 часов утра и продолжится до 9:00. Далее до полудня магнитосфера будет спокойной, однако в 12 часов следует ожидать очередное геомагнитное возмущение, которое продлится до шести часов вечера.После 18:00 магнитосферное напряжение значительно снизится, хотя будет сохраняться до 9 часов вечера. К ночи обстановка стабилизируется. 27 декабря вероятность очередной магнитной бури не превышает 27%, 28 числа – 10%. Далее до 4 января магнитосфера будет спокойной, прогнозируют в лаборатории.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияГигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на ЗемлеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
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магнитные бури, космос, новости, метеозависимость, здоровье, астрономия, земля
Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать

Магнитная буря будет бушевать над Землей до вечера четверга – ученые

08:11 26.12.2024 (обновлено: 08:40 26.12.2024)
 
© xras.ruТонкие магнитные структуры в короне Солнца над активной областью
Тонкие магнитные структуры в короне Солнца над активной областью
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг на Землю обрушилась очередная магнитная буря, которая будет бушевать в течение всего дня с небольшими перерывами. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, первый магнитный удар уровня G1 обрушился на Землю в 6 часов утра и продолжится до 9:00. Далее до полудня магнитосфера будет спокойной, однако в 12 часов следует ожидать очередное геомагнитное возмущение, которое продлится до шести часов вечера.
После 18:00 магнитосферное напряжение значительно снизится, хотя будет сохраняться до 9 часов вечера. К ночи обстановка стабилизируется. 27 декабря вероятность очередной магнитной бури не превышает 27%, 28 числа – 10%. Далее до 4 января магнитосфера будет спокойной, прогнозируют в лаборатории.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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