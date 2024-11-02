Рейтинг@Mail.ru
Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241102/gigantskiy-protuberanets-otdelyaetsya-ot-solntsa---chego-zhdat-na-zemle-1141577102.html
Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле
Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле
Риски ухудшения геомагнитной обстановки снова повышены до "красного" уровня из-за высокой вероятности отрыва от солнечного края гигантского фонтана раскаленного РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T21:45
2024-11-02T21:45
вспышки на солнце
солнце
космос
метеозависимость
земля
новости
институт солнечно-земной физики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Риски ухудшения геомагнитной обстановки снова повышены до "красного" уровня из-за высокой вероятности отрыва от солнечного края гигантского фонтана раскаленного газа. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Как поясняют ученые, темное плотное волокно протуберанца, размером более полумиллиона километров, висит в виде облака на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью и блокирует поступающее снизу излучение Солнца."Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными "накопителями" вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы", - сообщают ученые.По данным специалистов, гигантские протуберанцы в последнее время уже отрывались от края Солнца, но улетали к другим планетам. На этот раз риски выставлены уже для Земли, однако есть вероятность, что плазменное волокно в очередной раз направится к Марсу."Сам факт выброса при таких размерах рано или поздно практически неизбежен", - констатируют в Лаборатории.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияЗвездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:0:552:413_1920x0_80_0_0_09fd57891f1c64905685128c9b80dff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, космос, метеозависимость, земля, новости, институт солнечно-земной физики
Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле

Гигантский фонтан раскаленного солнечного газа грозит Земле новыми магнитными бурями

21:45 02.11.2024
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Риски ухудшения геомагнитной обстановки снова повышены до "красного" уровня из-за высокой вероятности отрыва от солнечного края гигантского фонтана раскаленного газа. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Основным источником угроз для Земли в ближайшие 2-3 дня будут не X вспышки, а риск отрыва от Солнца гигантского протуберанца, сформированного сейчас в центре солнечного диска. Протуберанец висит как облако на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью", - сказано в сообщении.
Как поясняют ученые, темное плотное волокно протуберанца, размером более полумиллиона километров, висит в виде облака на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью и блокирует поступающее снизу излучение Солнца.
"Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными "накопителями" вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы", - сообщают ученые.
По данным специалистов, гигантские протуберанцы в последнее время уже отрывались от края Солнца, но улетали к другим планетам. На этот раз риски выставлены уже для Земли, однако есть вероятность, что плазменное волокно в очередной раз направится к Марсу.
"Сам факт выброса при таких размерах рано или поздно практически неизбежен", - констатируют в Лаборатории.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября
 
Вспышки на СолнцеСолнцекосмосМетеозависимостьЗемляНовостиИнститут солнечно-земной физики
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 2 ноября
22:34Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году
22:11Главное за день: 2 ноября
21:45Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле
21:21Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов
20:32На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер
20:04Женщина упала со склона в горах Крыма
19:47Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине
19:27Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Керчи
19:03Русские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным
18:40Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными
18:24Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод
17:52Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД
17:45Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:40Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые
17:29Над Черным морем прогнозируют смерчи
17:15Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
17:11Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас
17:04Ветром сорвало кровлю здания на Кубани
16:53В Симферополе высадили саженцы экзотических для Крыма павловний
Лента новостейМолния