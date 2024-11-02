https://crimea.ria.ru/20241102/gigantskiy-protuberanets-otdelyaetsya-ot-solntsa---chego-zhdat-na-zemle-1141577102.html

Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле

Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле

Риски ухудшения геомагнитной обстановки снова повышены до "красного" уровня из-за высокой вероятности отрыва от солнечного края гигантского фонтана раскаленного РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T21:45

2024-11-02T21:45

2024-11-02T21:45

вспышки на солнце

солнце

космос

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институт солнечно-земной физики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Риски ухудшения геомагнитной обстановки снова повышены до "красного" уровня из-за высокой вероятности отрыва от солнечного края гигантского фонтана раскаленного газа. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Как поясняют ученые, темное плотное волокно протуберанца, размером более полумиллиона километров, висит в виде облака на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью и блокирует поступающее снизу излучение Солнца."Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными "накопителями" вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы", - сообщают ученые.По данным специалистов, гигантские протуберанцы в последнее время уже отрывались от края Солнца, но улетали к другим планетам. На этот раз риски выставлены уже для Земли, однако есть вероятность, что плазменное волокно в очередной раз направится к Марсу."Сам факт выброса при таких размерах рано или поздно практически неизбежен", - констатируют в Лаборатории.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияЗвездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, космос, метеозависимость, земля, новости, институт солнечно-земной физики