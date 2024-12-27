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Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР

Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР

Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T13:08

2024-12-27T13:08

2024-12-27T13:21

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне под контроль российских военных перешел населенный пункт Гигант. В среду стало известно об освобождении населенного пункта Новый Труд. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Сторожевого в ДНР.В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу