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Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР
Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T13:08
2024-12-27T13:08
2024-12-27T13:21
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне под контроль российских военных перешел населенный пункт Гигант. В среду стало известно об освобождении населенного пункта Новый Труд. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Сторожевого в ДНР.В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР
Еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР освобождены российскими военными
13:08 27.12.2024 (обновлено: 13:21 27.12.2024)