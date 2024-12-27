Рейтинг@Mail.ru
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241227/esche-dva-naselennykh-punkta-osvobodili-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1142966338.html
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР
Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T13:08
2024-12-27T13:21
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_f627981ed235b15a96dc431a7364f9b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне под контроль российских военных перешел населенный пункт Гигант. В среду стало известно об освобождении населенного пункта Новый Труд. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Сторожевого в ДНР.В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_740f387f81ab0296b039cffafdcde25f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР

Еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР освобождены российскими военными

13:08 27.12.2024 (обновлено: 13:21 27.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Накануне под контроль российских военных перешел населенный пункт Гигант. В среду стало известно об освобождении населенного пункта Новый Труд. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Сторожевого в ДНР.
В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих
Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидать
18:51Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:43Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой
18:25Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
18:032024 год стал знаковым для Крыма - политолог
17:45В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау
17:31Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область
17:23Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане
17:16На Крымском мосту образовалась очередь
17:03Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
16:45Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу
16:25Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке
16:03Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФ
15:54В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров
15:46В Саках открылась подстанция скорой помощи
15:15Бессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев
14:52Из-за аварии обесточены два микрорайона Симферополя
14:43Отражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиков
14:38Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС
14:22Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников
Лента новостейМолния