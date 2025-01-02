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Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве
Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве
Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения в результате взрывов, прогремевших в Киеве 1 января. Об этом сообщил спикер украинского... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T21:18
2025-01-02T21:18
2025-01-02T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения в результате взрывов, прогремевших в Киеве 1 января. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.На данный момент продолжается оценка нанесенного ущерба, добавил Стефанчук.По его словам, соответствующие подразделения аппарата ВСУ "прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойную работу" парламента и его органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромамУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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киев, верховная рада украины, украина, новости
Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве
В Киеве в результате взрывов повреждены административные здания Рады – спикер Стефанчук