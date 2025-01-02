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Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве

Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве

Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения в результате взрывов, прогремевших в Киеве 1 января. Об этом сообщил спикер украинского... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T21:18

2025-01-02T21:18

2025-01-02T21:18

киев

верховная рада украины

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения в результате взрывов, прогремевших в Киеве 1 января. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.На данный момент продолжается оценка нанесенного ущерба, добавил Стефанчук.По его словам, соответствующие подразделения аппарата ВСУ "прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойную работу" парламента и его органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромамУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС

киев

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, верховная рада украины, украина, новости