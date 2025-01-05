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83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота - РИА Новости Крым, 05.01.2025
83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T10:33
2025-01-05T10:33
2025-01-05T10:33
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В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь катеров-охотников, на которых было 740 моряков-десантников. Их задачей было отвлечь силы вермахта для того, чтобы начать освободительную операцию Крыма.Высадка Евпаторийского десанта стала полной неожиданностью для оккупантов.Три дня моряки Черноморского флота сражались на улицах города с немецко-фашистскими захватчиками. В результате ожесточенных боев в живых остались менее сотни солдат. Несмотря на поражение, десант смог отвлечь часть вражеских сил от Севастополя и способствовал закреплению успеха советских войск на Керченском полуострове.Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, история, крым в великой отечественной войне, инфографика, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война
83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
В ночь на 5 января 1942 года в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота