https://crimea.ria.ru/20250103/ataka-vsu-na-shest-regionov-rossii---chto-izvestno-1143073560.html

Атака ВСУ на шесть регионов России - что известно

Атака ВСУ на шесть регионов России - что известно - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Атака ВСУ на шесть регионов России - что известно

Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T08:18

2025-01-03T08:18

2025-01-03T08:18

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.Наканунк вечеромдежурные средства ПВО с 20.00 до 22.00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Второго января с 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за суткиНовости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за суткиПотери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, министерство обороны рф