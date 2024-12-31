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Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков

Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков

Российские военные в зоне спецоперации уничтожили за сутки еще почти 1,5 тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T12:39

2024-12-31T12:39

2024-12-31T12:39

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации уничтожили за сутки еще почти 1,5 тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражена контратака штурмовой группы противника.Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть пикапов, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ.Потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП "Bradley" производства США, бронетранспортер "Saxon" производства Великобритании, боевая бронированная машина "Козак", два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины.Отражены 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три "Kirpi" турецкого производства, "Snatch" производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядовБелоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм

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