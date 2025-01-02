https://crimea.ria.ru/20250102/novye-vybrosy-mazuta-i-predel-terpeniya-ukraintsev-glavnoe-za-den-1143071219.html

Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день

Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день

На Кубани и в Крыму обнаружены новые выбросы мазута с затонувших танкеров. Объем попавших море нефтепродуктов после катастрофы с танкерами оценили в 2,4 тысячи... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T21:55

2025-01-02T21:55

2025-01-02T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На Кубани и в Крыму обнаружены новые выбросы мазута с затонувших танкеров. Объем попавших море нефтепродуктов после катастрофы с танкерами оценили в 2,4 тысячи тонн. На Украине уменьшилась доля граждан, готовых терпеть продолжение конфликта. Киевский режим готовит к "круговой обороне" Балаклею и Изюм в Харьковской области. В Крыму в ДТП погибли двое маленьких детей и один взрослый.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые выбросы мазута в Крыму и на КубаниУтром в четверг оперштаб Кубани сообщил о новых выбросах мазута в Анапе с затонувших танкеров "Волгонефть".Выбросы произошли в ночь на 2 января у кромки воды на участках шириной до трех метров.Позже крымский Главк МЧС России сообщил о новых участках загрязнения в Керчи в районе городского пляжа протяженностью 1,8 км, а также в Ленинском районе у озера Тобечик общей протяженностью 2,1 км.Проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта.В Черное море попали 2,4 тысячи тонн мазутаМинтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн.Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Все меньше украинцев готовы терпеть продолжение конфликтаЧисло граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%, показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).С начала до февраля 2024 года картина общественных настроений на Украине практически не менялась: 71-73% опрошенных отвечали, что они "готовы терпеть войну столько, сколько потребуется". Однако в период между февралем и октябрем 2024 года КМИС начал фиксировать снижение количества таких украинцев. Так, к октябрю 2024-го их насчитывалось 63%, а в декабре прошлого года – 57%.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым пояснила, что такая тенденция объясняется рядом факторов: накоплением усталости, увеличением потерь, резким снижением уровня жизни, крушением надежд, ужесточением методов мобилизации, фактическим уничтожением гражданских прав и свобод."Круговая оборона" Балаклеи и ИзюмаУкраинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.По его словам, это "плановые меры", которые должны "учитывать линию фронта, возможно, ее изменение".По словам Синегубова, цель этих действий, которые включают в том числе строительство фортификационных сооружений вокруг Балаклеи и Изюма, – "создать условия, при которых наступательные действия российских войск станут невозможными".Гибель детей в ДТП в КрымуВ Советском районе Крыма произошло жуткое ДТП: автомобиль Chevrolet, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Lada, в котором находилось шесть человек.В результате погибли три человека, в том числе годовалый и шестилетний дети.Следственные органы возбудили уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура Крыма.

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https://crimea.ria.ru/20250102/fitso-prigrozil-snizit-pomosch-ukraintsam-za-ostanovku-kievom-tranzita-gaza-1143071846.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, в мире, крым