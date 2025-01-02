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Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день
Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день
На Кубани и в Крыму обнаружены новые выбросы мазута с затонувших танкеров. Объем попавших море нефтепродуктов после катастрофы с танкерами оценили в 2,4 тысячи... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T21:55
2025-01-02T21:55
главное за день
новости
общество
в мире
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На Кубани и в Крыму обнаружены новые выбросы мазута с затонувших танкеров. Объем попавших море нефтепродуктов после катастрофы с танкерами оценили в 2,4 тысячи тонн. На Украине уменьшилась доля граждан, готовых терпеть продолжение конфликта. Киевский режим готовит к "круговой обороне" Балаклею и Изюм в Харьковской области. В Крыму в ДТП погибли двое маленьких детей и один взрослый.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые выбросы мазута в Крыму и на КубаниУтром в четверг оперштаб Кубани сообщил о новых выбросах мазута в Анапе с затонувших танкеров "Волгонефть".Выбросы произошли в ночь на 2 января у кромки воды на участках шириной до трех метров.Позже крымский Главк МЧС России сообщил о новых участках загрязнения в Керчи в районе городского пляжа протяженностью 1,8 км, а также в Ленинском районе у озера Тобечик общей протяженностью 2,1 км.Проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта.В Черное море попали 2,4 тысячи тонн мазутаМинтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн.Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Все меньше украинцев готовы терпеть продолжение конфликтаЧисло граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%, показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).С начала до февраля 2024 года картина общественных настроений на Украине практически не менялась: 71-73% опрошенных отвечали, что они "готовы терпеть войну столько, сколько потребуется". Однако в период между февралем и октябрем 2024 года КМИС начал фиксировать снижение количества таких украинцев. Так, к октябрю 2024-го их насчитывалось 63%, а в декабре прошлого года – 57%.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым пояснила, что такая тенденция объясняется рядом факторов: накоплением усталости, увеличением потерь, резким снижением уровня жизни, крушением надежд, ужесточением методов мобилизации, фактическим уничтожением гражданских прав и свобод."Круговая оборона" Балаклеи и ИзюмаУкраинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.По его словам, это "плановые меры", которые должны "учитывать линию фронта, возможно, ее изменение".По словам Синегубова, цель этих действий, которые включают в том числе строительство фортификационных сооружений вокруг Балаклеи и Изюма, – "создать условия, при которых наступательные действия российских войск станут невозможными".Гибель детей в ДТП в КрымуВ Советском районе Крыма произошло жуткое ДТП: автомобиль Chevrolet, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Lada, в котором находилось шесть человек.В результате погибли три человека, в том числе годовалый и шестилетний дети.Следственные органы возбудили уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура Крыма.
https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-zaversheny-raboty-po-likvidatsii-razliva-nefteproduktov-1143071968.html
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https://crimea.ria.ru/20250102/fitso-prigrozil-snizit-pomosch-ukraintsam-za-ostanovku-kievom-tranzita-gaza-1143071846.html
https://crimea.ria.ru/20250102/v-pridnestrove-perestali-rabotat-pochti-vse-promyshlennye-predpriyatiya-1143071643.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день

Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день

21:55 02.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. На Кубани и в Крыму обнаружены новые выбросы мазута с затонувших танкеров. Объем попавших море нефтепродуктов после катастрофы с танкерами оценили в 2,4 тысячи тонн. На Украине уменьшилась доля граждан, готовых терпеть продолжение конфликта. Киевский режим готовит к "круговой обороне" Балаклею и Изюм в Харьковской области. В Крыму в ДТП погибли двое маленьких детей и один взрослый.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новые выбросы мазута в Крыму и на Кубани

Утром в четверг оперштаб Кубани сообщил о новых выбросах мазута в Анапе с затонувших танкеров "Волгонефть".
Выбросы произошли в ночь на 2 января у кромки воды на участках шириной до трех метров.
Позже крымский Главк МЧС России сообщил о новых участках загрязнения в Керчи в районе городского пляжа протяженностью 1,8 км, а также в Ленинском районе у озера Тобечик общей протяженностью 2,1 км.
Проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта.
В Керчи спасатели убирают мазут с побережья
20:21
В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

В Черное море попали 2,4 тысячи тонн мазута

Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн.
Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.
Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
21:18
Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве

Все меньше украинцев готовы терпеть продолжение конфликта

Число граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%, показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).
С начала до февраля 2024 года картина общественных настроений на Украине практически не менялась: 71-73% опрошенных отвечали, что они "готовы терпеть войну столько, сколько потребуется". Однако в период между февралем и октябрем 2024 года КМИС начал фиксировать снижение количества таких украинцев. Так, к октябрю 2024-го их насчитывалось 63%, а в декабре прошлого года – 57%.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым пояснила, что такая тенденция объясняется рядом факторов: накоплением усталости, увеличением потерь, резким снижением уровня жизни, крушением надежд, ужесточением методов мобилизации, фактическим уничтожением гражданских прав и свобод.
Ялта в феврале - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
20:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только

"Круговая оборона" Балаклеи и Изюма

Украинские войска готовятся к круговой обороне городов Балаклея и Изюм Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, это "плановые меры", которые должны "учитывать линию фронта, возможно, ее изменение".
По словам Синегубова, цель этих действий, которые включают в том числе строительство фортификационных сооружений вокруг Балаклеи и Изюма, – "создать условия, при которых наступательные действия российских войск станут невозможными".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
20:11
Фицо пригрозил снизить помощь украинцам за остановку Киевом транзита газа

Гибель детей в ДТП в Крыму

В Советском районе Крыма произошло жуткое ДТП: автомобиль Chevrolet, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Lada, в котором находилось шесть человек.
В результате погибли три человека, в том числе годовалый и шестилетний дети.
Следственные органы возбудили уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура Крыма.
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
19:46
В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия
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Заголовок открываемого материала
21:55Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день
21:18Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве
20:48Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
20:21В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов
20:11Фицо пригрозил снизить помощь украинцам за остановку Киевом транзита газа
19:46В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия
19:15Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии
18:38Гороскоп для знаков зодиака стихии Огня
18:15ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом
18:03Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"
17:36Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
17:17Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликт
16:51В Севастополе спасатели пришли на помощь застрявшему в траншее бычку
16:25Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто
16:11ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
16:05Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
15:41Крымский мост сейчас: скопилась большая очередь
15:32Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
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