https://crimea.ria.ru/20250102/novye-vybrosy-mazuta-obnaruzheny-na-poberezhe-kubani-1143065551.html

Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани

Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани

Новые выбросы мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружены на побережье Краснодарского края в Анапе, сообщают МЧС России и оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T11:02

2025-01-02T11:02

2025-01-02T11:02

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

новости

керчь

керченский пролив

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142857621_0:236:1280:956_1920x0_80_0_0_2dd6564f963a0eba70723cb1876223d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружены на побережье Краснодарского края в Анапе, сообщают МЧС России и оперштаб Кубани.Как уточнили в оперштабе, выбросы произошли в ночь на 2 января у кромки воды. Их убирают в первую очередь."Представители муниципалитета работают на пляжной территории в усиленном режиме, как и было до праздничных 31 декабря и 1 января", - отметили в оперштабе.Заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов констатировал, что небольшие порции мазута на участок выбрасывает почти ежедневно.При этом основной объем мазута, который выбросило на берег в новогоднюю ночь, на данный момент уже убран.На сегодняшний день сотрудники МЧС России и волонтеры на Кубани собрали и вывезли почти 73 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.В Крыму новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе

керчь

керченский пролив

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, керчь, керченский пролив, анапа