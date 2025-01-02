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Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани
Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани
Новые выбросы мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружены на побережье Краснодарского края в Анапе, сообщают МЧС России и оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T11:02
2025-01-02T11:02
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости
керчь
керченский пролив
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружены на побережье Краснодарского края в Анапе, сообщают МЧС России и оперштаб Кубани.Как уточнили в оперштабе, выбросы произошли в ночь на 2 января у кромки воды. Их убирают в первую очередь."Представители муниципалитета работают на пляжной территории в усиленном режиме, как и было до праздничных 31 декабря и 1 января", - отметили в оперштабе.Заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов констатировал, что небольшие порции мазута на участок выбрасывает почти ежедневно.При этом основной объем мазута, который выбросило на берег в новогоднюю ночь, на данный момент уже убран.На сегодняшний день сотрудники МЧС России и волонтеры на Кубани собрали и вывезли почти 73 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.В Крыму новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, керчь, керченский пролив, анапа
Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани

В Анапе обнаружены повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами "Волгонефть"

11:02 02.01.2025
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
На побережье Кубани море выносит мазут
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружены на побережье Краснодарского края в Анапе, сообщают МЧС России и оперштаб Кубани.
"На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до трех метров", - говорится в сообщении МЧС.
Как уточнили в оперштабе, выбросы произошли в ночь на 2 января у кромки воды. Их убирают в первую очередь.
"Представители муниципалитета работают на пляжной территории в усиленном режиме, как и было до праздничных 31 декабря и 1 января", - отметили в оперштабе.
Заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов констатировал, что небольшие порции мазута на участок выбрасывает почти ежедневно.
При этом основной объем мазута, который выбросило на берег в новогоднюю ночь, на данный момент уже убран.
На сегодняшний день сотрудники МЧС России и волонтеры на Кубани собрали и вывезли почти 73 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
В Крыму новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.
26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаНовостиКерчьКерченский проливАнапа
 
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