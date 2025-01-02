https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-obnaruzheny-dva-novykh-uchastka-zagryazneniya-mazutom-1143068203.html

В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом

В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом - РИА Новости Крым, 02.01.2025

В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом

На побережье Крыма в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка загрязнения нефтепродуктами, сообщает республиканский Главк МЧС России. РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T13:55

2025-01-02T13:55

2025-01-02T14:07

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керчь

керченский пролив

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142995139_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_cade6510506cb10dffb7529293e86b9f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На побережье Крыма в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка загрязнения нефтепродуктами, сообщает республиканский Главк МЧС России.На данный момент проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта. Продолжается работа мониторинговых групп МЧС России. Всего к ликвидации привлечены порядка 150 человек и 48 единиц техники, добавили в ведомстве.Также, по информации главы Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова, в ходе мониторинга прибрежной зоны выявлены новые выбросы мазута на берег в районе поселков Веселовка и Волна. "Сегодня на пляже пос. Волна работают волонтеры и сотрудники администрации Таманского сельского поселения. На завтра формируются волонтерские группы для уборки пляжа пос. Веселовка и территории озера Соленое. На данный момент сформировано 9 волонтерских групп по 10-12 человек. Это сотрудники администрации и подведомственных учреждений", - написал он в своем ТГ-канале.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20250102/novye-vybrosy-mazuta-obnaruzheny-na-poberezhe-kubani-1143065551.html

керчь

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма