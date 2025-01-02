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В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом
В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом - РИА Новости Крым, 02.01.2025
В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом
На побережье Крыма в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка загрязнения нефтепродуктами, сообщает республиканский Главк МЧС России. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T13:55
2025-01-02T14:07
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На побережье Крыма в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка загрязнения нефтепродуктами, сообщает республиканский Главк МЧС России.На данный момент проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта. Продолжается работа мониторинговых групп МЧС России. Всего к ликвидации привлечены порядка 150 человек и 48 единиц техники, добавили в ведомстве.Также, по информации главы Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова, в ходе мониторинга прибрежной зоны выявлены новые выбросы мазута на берег в районе поселков Веселовка и Волна. "Сегодня на пляже пос. Волна работают волонтеры и сотрудники администрации Таманского сельского поселения. На завтра формируются волонтерские группы для уборки пляжа пос. Веселовка и территории озера Соленое. На данный момент сформировано 9 волонтерских групп по 10-12 человек. Это сотрудники администрации и подведомственных учреждений", - написал он в своем ТГ-канале.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе
https://crimea.ria.ru/20250102/novye-vybrosy-mazuta-obnaruzheny-na-poberezhe-kubani-1143065551.html
керчь
керченский пролив
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма
В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом

В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом

13:55 02.01.2025 (обновлено: 14:07 02.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На побережье Крыма в Керчи и Ленинском районе обнаружены два участка загрязнения нефтепродуктами, сообщает республиканский Главк МЧС России.
"В ходе мониторинга в городском округе Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) выявлено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью – 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнений – 2,1 км", - говорится в сообщении.
На данный момент проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта. Продолжается работа мониторинговых групп МЧС России.
Всего к ликвидации привлечены порядка 150 человек и 48 единиц техники, добавили в ведомстве.
Также, по информации главы Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова, в ходе мониторинга прибрежной зоны выявлены новые выбросы мазута на берег в районе поселков Веселовка и Волна.
"Сегодня на пляже пос. Волна работают волонтеры и сотрудники администрации Таманского сельского поселения. На завтра формируются волонтерские группы для уборки пляжа пос. Веселовка и территории озера Соленое. На данный момент сформировано 9 волонтерских групп по 10-12 человек. Это сотрудники администрации и подведомственных учреждений", - написал он в своем ТГ-канале.
26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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