https://crimea.ria.ru/20250102/krushenie-nadezhd-pochemu-vse-menshe-ukraintsev-gotovy-terpet-konflikt-1143070224.html

Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликт

Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликт - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликт

Уменьшение доли жителей Украины, готовых и дальше терпеть тяготы конфликта, объясняется рядом факторов, прежде всего, ростом потерь ВСУ и ужесточением... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T17:17

2025-01-02T17:17

2025-01-02T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Уменьшение доли жителей Украины, готовых и дальше терпеть тяготы конфликта, объясняется рядом факторов, прежде всего, ростом потерь ВСУ и ужесточением мобилизации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты соцпороса, согласно которому в 2024 году доля украинцев, готовых и дальше "терпеть войну", снизилась с 73% до 57%.По словам эксперта, любые опросы, которые сейчас проводятся на украинской территории, вряд ли отражают реальную картину мнений, потому что Украина сегодня является "большим концлагерем", а жители страны – его "узниками", поэтому вряд ли от них можно ожидать серьезной откровенности. Тем не менее, определенные тенденции результаты таких опросов все-таки фиксируют.В частности, руководитель крымского филиала ФоРГО обратила внимание на разницу в ответах респондентов из различных регионов. Например, в центральных областях готовность терпеть тяготы конфликта высказывают 59% респондентов, на западе и юге – 57%, а на востоке – 51%. При этом резкое снижение такой категории граждан за два последних месяца 2024 года отмечено на западе (на 14%) и в центре (на 11%).В то же время на юге и востоке Украины осенью удельный вес "долготерпеливых" был даже ниже, чем в начале декабря, – 50% и 38% соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опросаХотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ УкраиныЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль

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новости, мнения, украина, наталья киселева, форго, крым, новости крыма, социология, общество