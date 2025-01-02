Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликт
Доля "терпеливых" украинцев снижается из-за роста потерь и накопления усталости – эксперт
17:17 02.01.2025 (обновлено: 17:19 02.01.2025)
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo Andrew Kravchenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Уменьшение доли жителей Украины, готовых и дальше терпеть тяготы конфликта, объясняется рядом факторов, прежде всего, ростом потерь ВСУ и ужесточением мобилизации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.
Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты соцпороса, согласно которому в 2024 году доля украинцев, готовых и дальше "терпеть войну", снизилась с 73% до 57%.
"Снижение в 2024 году доли украинских респондентов, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется, объясняется рядом факторов: накоплением усталости, увеличением потерь, резким снижением уровня жизни, крушением надежд, ужесточением методов мобилизации, фактическим уничтожением гражданских прав и свобод", - сказала Киселева.
По словам эксперта, любые опросы, которые сейчас проводятся на украинской территории, вряд ли отражают реальную картину мнений, потому что Украина сегодня является "большим концлагерем", а жители страны – его "узниками", поэтому вряд ли от них можно ожидать серьезной откровенности. Тем не менее, определенные тенденции результаты таких опросов все-таки фиксируют.
В частности, руководитель крымского филиала ФоРГО обратила внимание на разницу в ответах респондентов из различных регионов. Например, в центральных областях готовность терпеть тяготы конфликта высказывают 59% респондентов, на западе и юге – 57%, а на востоке – 51%. При этом резкое снижение такой категории граждан за два последних месяца 2024 года отмечено на западе (на 14%) и в центре (на 11%).
В то же время на юге и востоке Украины осенью удельный вес "долготерпеливых" был даже ниже, чем в начале декабря, – 50% и 38% соответственно.
"Рост готовности терпеть войну в этих регионах, на общем фоне снижения подобных мнений, можно объяснить, как это ни парадоксально, успехами российской армии. Часть жителей восточных и южных регионов выражают готовность потерпеть в надежде на освобождение от нацистской власти", - пояснила Киселева.
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