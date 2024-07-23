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Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса
Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса
Даже если все украинцы будут готовы к территориальным или любым другим уступкам ради мира, это ни к чему не приведет. Судьбу Украины решают олигархи, а им... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T20:45
2024-07-23T20:51
новости
андрей манойло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Даже если все украинцы будут готовы к территориальным или любым другим уступкам ради мира, это ни к чему не приведет. Судьбу Украины решают олигархи, а им выгодно продолжение конфликта.Так доктор политологических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал РИА Новости Крым результаты соцопроса, согласно которому 32% граждан Украины готовы уступить территории России ради заключения мира.По его словам, простые украинцы несут на себе все тяготы этого конфликта, поэтому многие из них уже готовы на любые жертвы."Ничего удивительного в этом нет. Люди гибнут на передовой, людей мобилизуют всеми правдами и неправдами, люди страдают. Ну а олигархи, конечно, на этом делают деньги", - сказал Андрей Манойло.Эксперт также оценил варианты мирного урегулирования, за которые предложили проголосовать украинцам. По версии украинских социологов они выглядят так:Пакет №1: Россия сохраняет контроль над всеми подконтрольными ей территориями, Украина отказывается от вступления в НАТО и становится членом Европейского Союза.Пакет №2: Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над территориями Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма; Украина становится членом НАТО и Евросоюза.Пакет №3: Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и Крыма. Украина возвращает полный контроль над Запорожской и Херсонской областями, становится членом НАТО и Евросоюза.Большинство украинцев считают приемлемым третий вариант (57%), за второй вариант проголосовали 47% и за первый – 38% граждан. Политолог Андрей Манойло считает нереалистичными все три варианта развития событий:Однако важно то, что авторы не предлагают варианта ответа, в котором страна не теряла бы территории. Это говорит о том, что всерьез на Украине на это никто не надеется."Все проголосовали за то, чтобы оставить России контроль над своей территорией. Вот это важно, а что касается всех остальных сценариев, то это гадание на кофейной гуще", - говорит эксперт.По данным Киевского международного института социологии (КМИС), который на протяжении трех лет регулярно проводит опрос на эту тему, процент граждан, согласных пожертвовать территориями ради мира, с сентября 2023 года увеличился почти в три раза – с 14% до 32%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилось отношение украинцев к России – соцопросЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
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РИА Новости Крым
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новости, андрей манойло, украина, политика, мнения
Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса

Какими территориями украинцы готовы пожертвовать ради достижения мира

20:45 23.07.2024 (обновлено: 20:51 23.07.2024)
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Даже если все украинцы будут готовы к территориальным или любым другим уступкам ради мира, это ни к чему не приведет. Судьбу Украины решают олигархи, а им выгодно продолжение конфликта.
Так доктор политологических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал РИА Новости Крым результаты соцопроса, согласно которому 32% граждан Украины готовы уступить территории России ради заключения мира.

"Пусть там хоть весь украинский народ поголовно выступает за территориальные уступки, это все равно ровным счетом ничего бы не изменило", - сказал Андрей Манойло.

По его словам, простые украинцы несут на себе все тяготы этого конфликта, поэтому многие из них уже готовы на любые жертвы.
"Ничего удивительного в этом нет. Люди гибнут на передовой, людей мобилизуют всеми правдами и неправдами, люди страдают. Ну а олигархи, конечно, на этом делают деньги", - сказал Андрей Манойло.
Эксперт также оценил варианты мирного урегулирования, за которые предложили проголосовать украинцам. По версии украинских социологов они выглядят так:
Пакет №1: Россия сохраняет контроль над всеми подконтрольными ей территориями, Украина отказывается от вступления в НАТО и становится членом Европейского Союза.
Пакет №2: Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над территориями Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма; Украина становится членом НАТО и Евросоюза.
Пакет №3: Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и Крыма. Украина возвращает полный контроль над Запорожской и Херсонской областями, становится членом НАТО и Евросоюза.
Большинство украинцев считают приемлемым третий вариант (57%), за второй вариант проголосовали 47% и за первый – 38% граждан. Политолог Андрей Манойло считает нереалистичными все три варианта развития событий:
"У любого конфликта всегда есть две стороны, которые договариваются. При этом мнение России в соцопросе не указывается, это просто варианты, на что готовы пойти украинцы".
Однако важно то, что авторы не предлагают варианта ответа, в котором страна не теряла бы территории. Это говорит о том, что всерьез на Украине на это никто не надеется.
"Все проголосовали за то, чтобы оставить России контроль над своей территорией. Вот это важно, а что касается всех остальных сценариев, то это гадание на кофейной гуще", - говорит эксперт.
По данным Киевского международного института социологии (КМИС), который на протяжении трех лет регулярно проводит опрос на эту тему, процент граждан, согласных пожертвовать территориями ради мира, с сентября 2023 года увеличился почти в три раза – с 14% до 32%.
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