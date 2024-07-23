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Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса
Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса
На Украине значительно увеличилось количество граждан, готовых на территориальные уступки ради достижения мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:20
2024-07-23T13:20
опрос
новости
украина
общество
социология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На Украине значительно увеличилось количество граждан, готовых на территориальные уступки ради достижения мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные на сайте организации. Подобные опросы в украинском институте проводят регулярно.В конце 2023 года готовность граждан Украины к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, а в мае 2024 года – до 32%. Соответственно, уменьшилась доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок.Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных мобильных номеров. Формулировка вопроса звучала так: "С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией вы согласны в большей степени?". Респондентов просили выбрать одно из двух утверждений, которые предлагались в разном порядке:- "Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий";- "Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости"."Важно напомнить, что в мае опрос совпал во времени с активными наступательными действиями россиян на Харьковщине", - уточняют в КМИС.В прошлом году данные аналогичного опроса КМИС публиковал в октябре. На тот момент к территориальным уступкам были готовы 14% населения, при этом 30 процентов граждан замечали усталость Запада от украинского вопроса и стремление принудить Украину к переговорам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилось отношение украинцев к России – соцопросЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
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РИА Новости Крым
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опрос, новости, украина, общество, социология
Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса

Более 30% украинцев готовы уступить территории ради достижения мира

13:20 23.07.2024
 
© РИА Новости . Aleksei Furman / Перейти в фотобанкПанорама Киева из парка Владимирская горка
Панорама Киева из парка Владимирская горка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Aleksei Furman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На Украине значительно увеличилось количество граждан, готовых на территориальные уступки ради достижения мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные на сайте организации. Подобные опросы в украинском институте проводят регулярно.
"В период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, но абсолютное большинство – 82-87% – стабильно выступали против любых уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам", - говорится в пресс-релизе организации.
В конце 2023 года готовность граждан Украины к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, а в мае 2024 года – до 32%. Соответственно, уменьшилась доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок.
Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных мобильных номеров. Формулировка вопроса звучала так: "С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией вы согласны в большей степени?". Респондентов просили выбрать одно из двух утверждений, которые предлагались в разном порядке:
- "Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий";
- "Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости".
"Важно напомнить, что в мае опрос совпал во времени с активными наступательными действиями россиян на Харьковщине", - уточняют в КМИС.
В прошлом году данные аналогичного опроса КМИС публиковал в октябре. На тот момент к территориальным уступкам были готовы 14% населения, при этом 30 процентов граждан замечали усталость Запада от украинского вопроса и стремление принудить Украину к переговорам.
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