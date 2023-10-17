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Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира
Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира
В украинском обществе, несмотря на идеологическую обработку, сохраняется раскол. Это подтверждается тем, что все больше украинцев согласны ради достижения мира... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T18:43
2023-10-17T18:45
украина
наталья киселева
форго
политика
владимир зеленский (президент украины)
новости
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статистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В украинском обществе, несмотря на идеологическую обработку, сохраняется раскол. Это подтверждается тем, что все больше украинцев согласны ради достижения мира отказаться от некоторых территорий Украины. Такое мнение выразила политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева, анализируя данные последних соцопросов Киевского международного института социологии (КМИС).О чем спрашивали украинцевУкраинские социологи с 29 сентября по 9 октября проводили опрос на тему "Динамика распространенности среди населения нарративов раскола", в ходе которого, в числе прочего, был вопрос о том, замечают ли жители страны усталость Запада от Украины и стремление принудить к началу переговоров. Утвердительно на этот вопрос ответили 30% опрошенных. Для сравнения год назад это количество было вдвое ниже. При этом на юге и востоке страны процент ответов "за" значительно выше, чем в центре и на западе: 37 % на востоке, 35 % - юг, 28% – в центральных регионах и 26% – на западе.Одновременно социологи выясняли, готовы ли живущие на Украине к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны. "За" высказались 14 % населения, что на 4% больше аналогичного показателя в мае 2023 года. Примечательно, что продолжать войну за территории больше всего хотят люди, которые меньше всего от нее страдают – это запад и центр страны. На западе к этому готовы 9%, в центральной Украине – 10%. А вот среди жителей юга и востока этот процент составляет 21 и 22%, причем с мая 2023 года он вырос значительно - тогда было 8 и 13% соответственно.Усталость от Украины и усталость украинцевРезультаты опроса КМИС свидетельствуют о том, что страна, несмотря на тотальную стерилизацию украинского информационного пространства от альтернативных точек зрения, по-прежнему остается разделенной, считает политолог Наталья Киселева.По ее мнению, такое разделение мнений говорит о том, что в стране остаются здравомыслящие люди. Об этом свидетельствуют как результаты соцопроса о территориальных уступках, так и мнение людей относительно усталости Запада от Украины.Таким образом, констатирует политолог, от киевской власти устали все – и Запад, и сами украинцы."Пожалуй, только Зеленский по-прежнему без устали мотается по западным странам с протянутой рукой. Но ему для исполнения русофобского заказа без финансовых стимуляторов никак нельзя", - заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков КедмиКолоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за суткиЭксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине
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украина, наталья киселева, форго, политика, владимир зеленский (президент украины), новости, мнения, статистика
Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира

На Украине растет число желающих пожертвовать территориями ради мира

18:43 17.10.2023 (обновлено: 18:45 17.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В украинском обществе, несмотря на идеологическую обработку, сохраняется раскол. Это подтверждается тем, что все больше украинцев согласны ради достижения мира отказаться от некоторых территорий Украины. Такое мнение выразила политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева, анализируя данные последних соцопросов Киевского международного института социологии (КМИС).

О чем спрашивали украинцев

Украинские социологи с 29 сентября по 9 октября проводили опрос на тему "Динамика распространенности среди населения нарративов раскола", в ходе которого, в числе прочего, был вопрос о том, замечают ли жители страны усталость Запада от Украины и стремление принудить к началу переговоров. Утвердительно на этот вопрос ответили 30% опрошенных. Для сравнения год назад это количество было вдвое ниже. При этом на юге и востоке страны процент ответов "за" значительно выше, чем в центре и на западе: 37 % на востоке, 35 % - юг, 28% – в центральных регионах и 26% – на западе.
Одновременно социологи выясняли, готовы ли живущие на Украине к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны. "За" высказались 14 % населения, что на 4% больше аналогичного показателя в мае 2023 года. Примечательно, что продолжать войну за территории больше всего хотят люди, которые меньше всего от нее страдают – это запад и центр страны. На западе к этому готовы 9%, в центральной Украине – 10%. А вот среди жителей юга и востока этот процент составляет 21 и 22%, причем с мая 2023 года он вырос значительно - тогда было 8 и 13% соответственно.

Усталость от Украины и усталость украинцев

Результаты опроса КМИС свидетельствуют о том, что страна, несмотря на тотальную стерилизацию украинского информационного пространства от альтернативных точек зрения, по-прежнему остается разделенной, считает политолог Наталья Киселева.
"Если на западе и в центре мы не видим изменений в ответах респондентов на вопрос о готовности территориальных уступок, то на востоке и юге доля тех, кто считает, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий, увеличилась за полгода в несколько раз: на юге – более чем в два с половиной раза, на востоке – более чем в полтора. В этих регионах сегодня с таким развитием событий соглашается каждый пятый из опрошенных", - анализирует эксперт.
По ее мнению, такое разделение мнений говорит о том, что в стране остаются здравомыслящие люди. Об этом свидетельствуют как результаты соцопроса о территориальных уступках, так и мнение людей относительно усталости Запада от Украины.
"Несмотря на то, что массированная нацистская идеология оставляет мало шансов для сохранения умственного здоровья, все-таки часть населения способна воспринимать адекватно развитие ситуации. Поэтому во всех регионах вырос удельный вес респондентов, которые считают, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает, при этом на Западе готовы принудить киевскую власть к уступкам России", - отмечает Наталья Киселева.
Таким образом, констатирует политолог, от киевской власти устали все – и Запад, и сами украинцы.
"Пожалуй, только Зеленский по-прежнему без устали мотается по западным странам с протянутой рукой. Но ему для исполнения русофобского заказа без финансовых стимуляторов никак нельзя", - заключила она.
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