https://crimea.ria.ru/20231017/kolossalnye-tsifry-skolko-boevikov-poteryali-vsu-za-sutki-1132142788.html

Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки

Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки

Потери вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за прошедшие сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники, в том числе восемь танков и 25... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T15:03

2023-10-17T15:03

2023-10-17T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за прошедшие сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники, в том числе восемь танков и 25 бронемашин. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили семь атак противника в районах Ивановки, Тимковки Харьковской области и Надии Луганской Народной Республики.Потери противника составили до 270 боевиков убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки "Krab" и две самоходки "Гвоздика".Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр", армейская авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино ЛНР.В результате ВСУ потеряли порядка 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу "Мста-Б".Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Орехово-Василевки и Андреевки Донецкой Народной Республики.Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 485 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20.Кроме того, уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли удары по скоплениям живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки противника в районе Вербового. Потери ВСУ составили до 110 боевиков, семь танков, семь боевых бронированных машин и три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении уничтожены более 45 украинских солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотниковЗа сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУНовая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом

https://crimea.ria.ru/20231017/sbitye-vertolet-takticheskie-rakety-i-umnye-bomby--rabota-pvo-za-sutki-1132142105.html

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