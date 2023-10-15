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Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
Российская система противовоздушной обороны ночью сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 - над Курской областью и два - над Белгородской, РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T07:33
2023-10-15T07:33
2023-10-15T07:34
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны ночью сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 - над Курской областью и два - над Белгородской, заявили в министерстве обороны РФ.ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
Минобороны РФ: ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины, большую часть - над Курской областью
07:33 15.10.2023 (обновлено: 07:34 15.10.2023)