https://crimea.ria.ru/20231015/novaya-ataka-nochyu-sbity-27-ukrainskikh-dronov-nad-kurskom-i-belgorodom-1132100616.html

Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом

Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом

Российская система противовоздушной обороны ночью сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 - над Курской областью и два - над Белгородской, РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T07:33

2023-10-15T07:33

2023-10-15T07:34

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны ночью сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 - над Курской областью и два - над Белгородской, заявили в министерстве обороны РФ.ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края

белгородская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости