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Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
Российская система противовоздушной обороны ночью сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 - над Курской областью и два - над Белгородской, РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T07:33
2023-10-15T07:34
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны ночью сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 - над Курской областью и два - над Белгородской, заявили в министерстве обороны РФ.ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
белгородская область
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом

Минобороны РФ: ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины, большую часть - над Курской областью

07:33 15.10.2023 (обновлено: 07:34 15.10.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны ночью сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 - над Курской областью и два - над Белгородской, заявили в министерстве обороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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