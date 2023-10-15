Рейтинг@Mail.ru
За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231015/za-sutki-unichtozheno-4-sklada-boepripasov-i-uzel-svyazi-vsu-1132104330.html
За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ
За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2023
За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ
За прошедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T14:58
2023-10-15T15:00
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131757548_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c0b87541776e556d150e51918073303c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт механизированной бригады противника. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.Еще один склад боеприпасов уничтожен возле села Малиновка Запорожской области - он принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Кроме того, авиационными ударами уничтожены узел связи на аэродроме Днепр в Днепропетровской области и командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Подлиман Харьковской области.Средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов.13 октября сообщалось, что армия России уничтожила склады авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской и Черниговской областях Украины, а также хранилища авиационного топлива на украинских аэродромах под Миргородом и Житомиром. Днем ранее авиационными ударами российских войск был поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской.Читайте также на РИА Новости Крым:Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаударВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВ пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131757548_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10b78012cdcf9da6a7fd10129eb94626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии
За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов и узел связи на аэродроме

14:58 15.10.2023 (обновлено: 15:00 15.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт механизированной бригады противника. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.
"В районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказано в сообщении.
Еще один склад боеприпасов уничтожен возле села Малиновка Запорожской области - он принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Кроме того, авиационными ударами уничтожены узел связи на аэродроме Днепр в Днепропетровской области и командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Подлиман Харьковской области.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерациинанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах", - уточняют в Минобороны.
Средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов.
13 октября сообщалось, что армия России уничтожила склады авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской и Черниговской областях Украины, а также хранилища авиационного топлива на украинских аэродромах под Миргородом и Житомиром. Днем ранее авиационными ударами российских войск был поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар
Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зоне
В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков
 
Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Гладков рассказал о состоянии здоровья супруги журналиста Sputnik Акифи
15:43Российская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки
14:58За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ
14:15Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр
13:45В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог
13:30Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море
13:18Украина арендует ПВО у других стран на период холодов
12:41В Крыму пройдет первый Форум отцов новых регионов
12:24Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
12:09Как работает Керченская переправа в воскресенье
11:52Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Афганистане
11:47Немецкая община Крыма поддержала план Шредера по Украине
11:33Обстрелы Херсонской области: более ста "прилетов" за сутки
10:53Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар
10:04Путин: контрнаступление Украины провалилось
09:38Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента
09:02Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
08:47Россия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму
08:33Белое золото: в Крыму завершается уборка риса
08:11В Евпатории прекращает работу трамвайный маршрут
Лента новостейМолния