За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов и узел связи на аэродроме
14:58 15.10.2023 (обновлено: 15:00 15.10.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт механизированной бригады противника. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.
"В районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказано в сообщении.
Еще один склад боеприпасов уничтожен возле села Малиновка Запорожской области - он принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Кроме того, авиационными ударами уничтожены узел связи на аэродроме Днепр в Днепропетровской области и командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Подлиман Харьковской области.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерациинанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах", - уточняют в Минобороны.
Средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов.
13 октября сообщалось, что армия России уничтожила склады авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской и Черниговской областях Украины, а также хранилища авиационного топлива на украинских аэродромах под Миргородом и Житомиром. Днем ранее авиационными ударами российских войск был поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской.
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