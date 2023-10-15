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За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ

За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2023

За сутки уничтожено 4 склада боеприпасов и узел связи ВСУ

За прошедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T14:58

2023-10-15T14:58

2023-10-15T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт механизированной бригады противника. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.Еще один склад боеприпасов уничтожен возле села Малиновка Запорожской области - он принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Кроме того, авиационными ударами уничтожены узел связи на аэродроме Днепр в Днепропетровской области и командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Подлиман Харьковской области.Средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов.13 октября сообщалось, что армия России уничтожила склады авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской и Черниговской областях Украины, а также хранилища авиационного топлива на украинских аэродромах под Миргородом и Житомиром. Днем ранее авиационными ударами российских войск был поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской.Читайте также на РИА Новости Крым:Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаударВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВ пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии