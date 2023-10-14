https://crimea.ria.ru/20231014/v-pyatnadtsati-provalnykh-atakakh-vsu-unichtozheny-esche-675-boevikov-1132091691.html

В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков

В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков - РИА Новости Крым, 14.10.2023

В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков

Российские военные за сутки отразили 15 атак ВСУ, уничтожили 675 украинских боевиков, боевую технику противника, в том числе иностранную, и ликвидировали две... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T14:17

2023-10-14T14:17

2023-10-14T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 15 атак ВСУ, уничтожили 675 украинских боевиков, боевую технику противника, в том числе иностранную, и ликвидировали две диверсионные группы противника, сообщает в субботу Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены семь атак штурмовых групп ВСУ. В районе Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника за сутки составили до 215-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab.На Краснолиманском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков, уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Еще одна атака отбита на Донецком фронте. Потери противника на данном направлении составили до 185-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтНа Южно-Донецком направлении противник потерял до 170-ти украинских военнослужащих, БМП, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Запорожском – отражены пять вражеских атак, уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "МСТА-Б" и американское орудие М119.На Херсонской линии пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30.Всего за сутки российскими военными поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах, уничтожен 31 украинский беспилотник.С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУАрмия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУВосемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены

купянск

харьковская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, купянск, харьковская область, диверсанты, новые регионы россии, потери всу