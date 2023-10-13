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Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады с военной... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T15:24
2023-10-13T15:37
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады с военной техникой, снарядами и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США и полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".Кроме того, российская армия разгромила склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в Ильичевске Одесской области, а также базу хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромахВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВзрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
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новости крыма, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, "искандер"
Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены

Минобороны: армия России за неделю уничтожила склады с техникой ВСУ, катерами и топливом

15:24 13.10.2023 (обновлено: 15:37 13.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады с военной техникой, снарядами и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 7 по 13 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества; цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США и полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".
Кроме того, российская армия разгромила склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в Ильичевске Одесской области, а также базу хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области.
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Новости КрымаПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииУкраина"Искандер"
 
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