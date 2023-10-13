https://crimea.ria.ru/20231013/vosem-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1132078145.html

Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены

Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады с военной... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T15:24

2023-10-13T15:24

2023-10-13T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены склады с военной техникой, снарядами и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США и полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".Кроме того, российская армия разгромила склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в Ильичевске Одесской области, а также базу хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромахВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВзрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура

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