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Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ

Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ

Вооруженные силы России за неделю уничтожили склады авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской и Черниговской областях Украины, а также хранилища... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T16:03

2023-10-13T16:03

2023-10-13T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю уничтожили склады авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской и Черниговской областях Украины, а также хранилища авиационного топлива на украинских аэродромах под Миргородом и Житомиром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, с 7 по 13 октября уничтожены два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины. Один был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе села Преображенка в Запорожской области, другой ликвидировали на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.За это же время уничтожены также пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Пересечное в Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 под Николаевом и две радиолокационые станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе поселка Маловарваровка в Николаевской области.Помимо этого, российскими средствами ПВО за неделю перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 12 противорадиолокационных ракет HARM, 7 управляемых авиационных бомб JDAM и 2 противокорабельные ракеты "Нептун". За этот же период уничтожены 218 украинских беспилотников в разных районах.Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 8 групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожив склады с военной техникой, снарядами и горюче-смазочными материалами. Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зоне

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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости