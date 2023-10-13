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Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях
Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях
Авиация ВС РФ нанесла ракетные удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив опорный пункт и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T10:24
2023-10-13T10:24
новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Авиация ВС РФ нанесла ракетные удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив опорный пункт и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что боевой вылет совершили экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России.Кроме того, на Купянском направлении расчеты самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" Западного военного округа, которые прикрывают действия войск на переднем крае, уничтожили укрепленные позиции ВСУ.Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новости сво, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф, херсонская область
Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях

Ударные вертолеты и "Тюльпаны" уничтожили позиции и технику ВСУ на двух направлениях

10:24 13.10.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение ударными вертолетами России объектов на Украине
Уничтожение ударными вертолетами России объектов на Украине
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Авиация ВС РФ нанесла ракетные удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив опорный пункт и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника… были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", – сообщает военное ведомство.
Отмечается, что боевой вылет совершили экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России.
Кроме того, на Купянском направлении расчеты самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" Западного военного округа, которые прикрывают действия войск на переднем крае, уничтожили укрепленные позиции ВСУ.
Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах.
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