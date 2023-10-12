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Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву
Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что сроки украинского контрнаступления затянулись. Об этом он сказал, отвечая на вопрос... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T13:27
2023-10-12T13:27
кирилл буданов
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
украина
новости
главное управление разведки украины (гур)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что сроки украинского контрнаступления затянулись. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста украинского СМИ."Мы из него (графика контрнаступления – ред.) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование. - То есть, все пошло вообще кувырком? (вопрос корреспондента) - Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего. Мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".По словам Буданова, причины такого замедления темпов он раскрыть не может, поскольку это "государственная тайна". При этом в начале статьи украинское издание отмечает, что Кирилл Буданов стал "значительно осторожнее в прогнозах". В январе 2023 года он говорил, что украинская армия может оказаться в Крыму уже летом этого года. В этом интервью в качестве реального срока окончания конфликта он называет уже как минимум 2025-й год."По оценке экономики, без особых проблем Россия может себе позволить воевать до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум &lt;…&gt; То есть, мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго", - сказал глава украинской разведки.Он также признал, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может оказать влияние на ход военных действий в Украине."Если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - отметил Буданов.Ранее глава ГУР сознался, что в августе 2022 года Украина трижды пыталась захватить Запорожскую АЭС. На эти заявления отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, сказав, что это должно отрезвить европейскую общественность.Президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ также высказал опасения, что палестино-израильский конфликт приведет к снижению военной помощи Украине. Политолог Игорь Шатров назвал эти страхи украинского президента вполне обоснованными: по его мнению, ситуация может измениться кардинальным образом, поскольку Израиль европейцам ближе и понятнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков КедмиВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
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кирилл буданов, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, украина, новости, главное управление разведки украины (гур), новости сво
Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву

Буданов: конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на поставках оружия ВСУ

13:27 12.10.2023
 
© AP PhotoГенерал-майор Кирилл Буданов
Генерал-майор Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что сроки украинского контрнаступления затянулись. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста украинского СМИ.
"Мы из него (графика контрнаступления – ред.) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование. - То есть, все пошло вообще кувырком? (вопрос корреспондента) - Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего. Мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".
По словам Буданова, причины такого замедления темпов он раскрыть не может, поскольку это "государственная тайна". При этом в начале статьи украинское издание отмечает, что Кирилл Буданов стал "значительно осторожнее в прогнозах". В январе 2023 года он говорил, что украинская армия может оказаться в Крыму уже летом этого года. В этом интервью в качестве реального срока окончания конфликта он называет уже как минимум 2025-й год.
"По оценке экономики, без особых проблем Россия может себе позволить воевать до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум <…> То есть, мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго", - сказал глава украинской разведки.
Он также признал, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может оказать влияние на ход военных действий в Украине.
"Если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - отметил Буданов.
Ранее глава ГУР сознался, что в августе 2022 года Украина трижды пыталась захватить Запорожскую АЭС. На эти заявления отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, сказав, что это должно отрезвить европейскую общественность.
Президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ также высказал опасения, что палестино-израильский конфликт приведет к снижению военной помощи Украине. Политолог Игорь Шатров назвал эти страхи украинского президента вполне обоснованными: по его мнению, ситуация может измениться кардинальным образом, поскольку Израиль европейцам ближе и понятнее.
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Кирилл БудановВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУУкраинаНовостиГлавное управление разведки Украины (ГУР)Новости СВО
 
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