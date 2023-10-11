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Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231011/strakhi-zelenskogo-obosnovany-pochemu-zapad-pomozhet-izrailyu-a-ne-ukraine-1132008834.html
Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине
Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине
В понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому страх президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T15:47
2023-10-11T16:37
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
владимир зеленский (президент украины)
украина
поставки западного оружия украине
нато
обострение ситуации в израиле
израиль
политика
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Политолог Шатров: Западу понятнее и выгоднее помогать Израилю, чем Украине
Политолог Шатров: Западу понятнее и выгоднее помогать Израилю, чем Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому страх президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за обострения на Ближнем Востоке вполне обоснован. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, ситуация с военной помощью киевскому режиму "может измениться кардинальным образом". Об этом в том числе свидетельствует бурная дискуссия в Конгрессе США по вопросу объединения помощи Израилю и Украине."По Израилю есть вопросы у американских конгрессменов, а по Украине этих вопросов еще больше. В зимний сезон, по версии западных кураторов, активных боевых действий не предвидится, поэтому заговорили о некоем затишье. Вполне возможно, уже идет подготовка общественного мнения к снижению расходов на Украину", – предположил политолог.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева "время будет играть на стороне России".11 октября в Брюсселе проходит очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского. В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила фактыОслабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков КедмиСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин
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игорь шатров, мнения, владимир зеленский (президент украины), украина, поставки западного оружия украине, нато, обострение ситуации в израиле, израиль, политика
Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине

Политолог Шатров: Западу понятнее и выгоднее помогать Израилю, чем Украине

15:47 11.10.2023 (обновлено: 16:37 11.10.2023)
 
© AP Photo Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому страх президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за обострения на Ближнем Востоке вполне обоснован. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Политолог Шатров: Западу понятнее и выгоднее помогать Израилю, чем Украине
15:47
"Израиль понятнее для всех. Ближний Восток бурлит всегда, арабо-израильский конфликт то вспыхивает, то успокаивается, и, к сожалению, это уже стало обыденностью. А Украина – до сих пор новое и совершенно непонятное событие. Запад больше ассоциирует себя с евреями, считая их большими европейцами, чем украинцев, которые на Западе выполняют функции обслуживающего персонала. Евреи представлены во всех серьезных институтах власти, бизнеса и финансов, поэтому помогать им для Запада понятнее, правильнее и выгоднее", - сказал эксперт.
По мнению Шатрова, ситуация с военной помощью киевскому режиму "может измениться кардинальным образом". Об этом в том числе свидетельствует бурная дискуссия в Конгрессе США по вопросу объединения помощи Израилю и Украине.
"По Израилю есть вопросы у американских конгрессменов, а по Украине этих вопросов еще больше. В зимний сезон, по версии западных кураторов, активных боевых действий не предвидится, поэтому заговорили о некоем затишье. Вполне возможно, уже идет подготовка общественного мнения к снижению расходов на Украину", – предположил политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева "время будет играть на стороне России".
11 октября в Брюсселе проходит очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского. В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.
Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.
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Радио "Спутник в Крыму"Игорь ШатровМненияВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПоставки западного оружия УкраинеНАТООбострение ситуации в ИзраилеИзраильПолитика
 
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