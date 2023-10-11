https://crimea.ria.ru/20231011/strakhi-zelenskogo-obosnovany-pochemu-zapad-pomozhet-izrailyu-a-ne-ukraine-1132008834.html

Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине

Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине

В понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому страх президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T15:47

2023-10-11T15:47

2023-10-11T16:37

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

владимир зеленский (президент украины)

украина

поставки западного оружия украине

нато

обострение ситуации в израиле

израиль

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131374054_0:59:1350:818_1920x0_80_0_0_4bf9d0a4ca7bd464d675f56cdf233fab.jpg.webp

Политолог Шатров: Западу понятнее и выгоднее помогать Израилю, чем Украине Политолог Шатров: Западу понятнее и выгоднее помогать Израилю, чем Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В понимании Запада понятнее, правильнее и выгоднее помогать Израилю, нежели Украине, поэтому страх президента Владимира Зеленского лишиться помощи из-за обострения на Ближнем Востоке вполне обоснован. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, ситуация с военной помощью киевскому режиму "может измениться кардинальным образом". Об этом в том числе свидетельствует бурная дискуссия в Конгрессе США по вопросу объединения помощи Израилю и Украине."По Израилю есть вопросы у американских конгрессменов, а по Украине этих вопросов еще больше. В зимний сезон, по версии западных кураторов, активных боевых действий не предвидится, поэтому заговорили о некоем затишье. Вполне возможно, уже идет подготовка общественного мнения к снижению расходов на Украину", – предположил политолог.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева "время будет играть на стороне России".11 октября в Брюсселе проходит очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского. В ходе саммита шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила фактыОслабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков КедмиСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин

https://crimea.ria.ru/20231011/putin-predupredil-o-posledstviyakh-rasshireniya-arabo-izrailskogo-konflikta-1132015747.html

украина

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, владимир зеленский (президент украины), украина, поставки западного оружия украине, нато, обострение ситуации в израиле, израиль, политика