https://crimea.ria.ru/20231011/ukraina-poluchit-novuyu-partiyu-voennoy-pomoschi-ot-ssha-chto-voshlo-v-paket-1132002726.html

Украина получит новую партию военной помощи от США: что вошло в пакет

Украина получит новую партию военной помощи от США: что вошло в пакет - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Украина получит новую партию военной помощи от США: что вошло в пакет

США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов, в который, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и артиллерийские РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T12:41

2023-10-11T12:41

2023-10-11T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. США предоставят киевскому режиму новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов, в который, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и артиллерийские снаряды. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе на заседании контактной группы поддержки Украины в формате "Рамштайн".Как уточнил Остин, с учетом этого пакета общий объем помощи США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 млрд долларов.Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что Украина получит новый военный транш помощи на 100 млн фунтов стерлингов по линии Международного фонда поддержки Украины, в который, помимо Соединенного Королевства, входят Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.Пакет направлен на нужды ВСУ по расчистке минных полей, ремонт спецтехники, в том числе бронированных автомобилей, укрепление сооружений и важных военных объектов, оборудование для наведения мостов и осуществления переправ.Дания передает Украине F-16Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген намерен передать Киеву истребители F-16 в первом квартале будущего года, пишут "Известия".Также передать F-16 Украине намерена Бельгия. Министр обороны страны Людивин Дедондер отметила, что страна направит боевые самолеты к 2025 году и "продолжит свои усилия по подготовке пилотов и предложит техническое обслуживание всего флота F-16 "авиационной коалиции".О каком количестве передаваемых Данией и Бельгией самолетов идет речь, не уточняется.11 октября в Брюсселе проходит очередная встреча в формате "Рамштайн", в рамках которой также состоятся встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО. На саммит прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Ожидается, что лидер киевского режима и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступят с совместным заявлением по итогам встречи.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила фактыОслабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков КедмиВозможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение

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поставки западного оружия украине, украина, нато, новости, в мире, владимир зеленский (президент украины), сша, великобритания