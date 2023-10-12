https://crimea.ria.ru/20231012/bolee-700-boevikov-tanki-i-4-sklada-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1132040199.html
Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Российские войска за прошедшие сутки отразили 15 атак и контратак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 745 военнослужащих убитыми и... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T15:24
2023-10-12T15:24
2023-10-12T15:25
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 15 атак и контратак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 745 военнослужащих убитыми и ранеными и 45 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и огнеметчиков отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики.Кроме того, российские войска нанесли удары по живой силе и технике врага в районах Купянска и Берестового Харьковской области. Уничтожено до 105 боевиков, танк, два автомобиля, польская самоходная артустановка "Krab", американская самоходная гаубица М109 Paladin и орудие Д-30.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия отразили три атаки штурмовиков ВСУ в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки противника в районах Клещеевки и Первомайского ДНР.Кроме того, российская авиация нанесла удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Белогоровки ЛНР, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки ДНР. Потери украинский армии за сутки на данном направлении составили до 340 боевиков убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: французская самоходка Caezar, два орудия Д-20, гаубица Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино ДНР.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли удары по живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки ДНР.Уничтожено до 165 боевиков, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Акация".Запорожское и Херсонское направленияПодразделения российской группировки войск на Запорожском направлении отразили две атаки вражеских штурмовых групп в районе Работино. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, орудие Д-20, а также гаубица М119.На Херсонском направлении суточные потери ВСУ составили до 50 боевиков, 11 автомобилей и гаубица Д-30. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов в районе Берислава.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы улучшили тактическое положение в ДонбассеОборона ВСУ продавлена российскими войсками под ДонецкомАрмия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдат
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, потери всу
Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Минобороны: потери ВСУ за сутки составили более 700 боевиков и 45 единиц техники
15:24 12.10.2023 (обновлено: 15:25 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 15 атак и контратак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 745 военнослужащих убитыми и ранеными и 45 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купянское направление
Подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и огнеметчиков отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики.
Кроме того, российские войска нанесли удары по живой силе и технике врага в районах Купянска и Берестового Харьковской области. Уничтожено до 105 боевиков, танк, два автомобиля, польская самоходная артустановка "Krab", американская самоходная гаубица М109 Paladin и орудие Д-30.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия отразили три атаки штурмовиков ВСУ в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.
Донецкое направление
Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки противника в районах Клещеевки и Первомайского ДНР.
Кроме того, российская авиация нанесла удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Белогоровки ЛНР, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки ДНР. Потери украинский армии за сутки на данном направлении составили до 340 боевиков убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: французская самоходка Caezar, два орудия Д-20, гаубица Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино ДНР.
Южно-Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли удары по живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки ДНР.
Уничтожено до 165 боевиков, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Акация".
Запорожское и Херсонское направления
Подразделения российской группировки войск на Запорожском направлении отразили две атаки вражеских штурмовых групп в районе Работино. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, орудие Д-20, а также гаубица М119.
На Херсонском направлении суточные потери ВСУ составили до 50 боевиков, 11 автомобилей и гаубица Д-30. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов в районе Берислава.
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