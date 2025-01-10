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Евгения Добровольская: биография

Евгения Добровольская: биография - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Евгения Добровольская: биография

Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T20:31

2025-01-10T20:31

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евгения добровольская

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россия

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята на служба во МХАТ имени М. Горького.Играла в Московском театре-студии Табакова, с 1989 по 1991 год – в театре-студии "Современник-2", которая была создана под руководством актера и режиссера Михаила Ефремова. С 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.Известная по ролям Нины Заречной в чеховской "Чайке", Софьи и Лизы в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Марины Мнишек в пьесе "Борис Годунов" Александра Пушкина, Арманды Бежар в "Кабале святош" Михаила Булгакова и другим.С 1983 года снимается в кино. Дебютировала сразу в главной роли Олеси в фильме "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая. Затем Евгения Добровольская снялась в картинах "Пока не выпал снег" (1984), "Контракт века" (1985), "Моонзунд" (1987). В 90-х годах Евгения Добровольская стала известной по главным ролям в фильмах "Первый этаж" (1990), "По 206-й…" (1990), "Террористка" (1991), "На тебя уповаю" (1992), сериале "Королева Марго" (1996).Более всего известна по ролям в фильмах "Механическая сюита" (2001), "Артистка" (2007), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Муха" (2007), "Громозека" (2010), "Чужая мать" (2011), "На дне" (2014), сериалах "Счастье по рецепту" (2006), "Умница, красавица" (2008), "Шериф" (2010), "Белая гвардия" (2012) и др.В 2005 году Евгении Добровольской было присвоено звание народной артистки РФ. Она была лауреатом международных кинофестивалей в городе Кошалин (Польша, 1985) и "Звезды завтрашнего дня" в Женеве (Швейцария, 1990), всероссийских кинематографических премий "Золотой овен" (2002), "Ника" (2002), "Золотой орел" (2007). Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002).В 2011 году была признана "Лучшей актрисой" на фестивале российского кино "Московская премьера", в 2016 году удостоена серебряного памятного знака МХТ "Чайка".Первым мужем Евгении Добровольской был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов. В третий раз она вышла замуж за кинооператора Дмитрия Мананникова. Родила троих сыновей и дочь.В течение последнего года Евгения Добровольская страдала от тяжелой болезни, от которой скончалась в возрасте 60 лет 10 января 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евгения добровольская, биография, кино, театр, утраты, россия, ссср