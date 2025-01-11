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Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января
Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января
В субботу в Крыму ночью без осадков; днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров небольшой, местами умеренный дождь. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью без осадков; днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров небольшой, местами умеренный дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь. Ночью и днем температура воздуха составит от +8 до +10 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января

Погода в Крыму 11 января

00:01 11.01.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью без осадков; днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров небольшой, местами умеренный дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха понизится и составит ночью и днем +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь. Ночью и днем температура воздуха составит от +8 до +10 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:07Крымский мост закрыт
00:01Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
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