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Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января

Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Холодный фронт накроет Крым: погода на 11 января

В субботу в Крыму ночью без осадков; днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров небольшой, местами умеренный дождь. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью без осадков; днем холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров небольшой, местами умеренный дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь. Ночью и днем температура воздуха составит от +8 до +10 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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