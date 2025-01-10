https://crimea.ria.ru/20250110/iz-mazuta-odin-klyuv-torchal-kak-veterinary-spasayut-ptits-v-sevastopole-1143242080.html

"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.01.2025

"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

Через руки специалистов Севастопольского ветеринарного центра прошли уже более 160 птиц, загрязненных мазутом. Выживаемость пострадавших пернатых – 80%, и здесь РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T21:34

2025-01-10T21:34

2025-01-10T23:04

севастополь

новости севастополя

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

крым

новости крыма

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

экология

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143242296_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db3d6cb613af916e09802b8e4bdba90d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Через руки специалистов Севастопольского ветеринарного центра прошли уже более 160 птиц, загрязненных мазутом. Выживаемость пострадавших пернатых – 80%, и здесь делают все возможное, чтобы спасти как можно больше. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, с чем сталкиваются врачи и волонтеры и как справляются.Инъекционный пациентО том, что птица не выживет, при клиническом осмотре не говорит никто – делают для спасения все, что только возможно. Выживают процентов восемьдесят, говорит начальник Севастопольского ветеринарного центра Юлия Клочкова.Это значит, что пернатые уже длительное время были вымазаны мазутом, при этом не прекращали попыток очистить себя клювом. В таких случаях загрязнение попадает внутрь организма, печень буквально разлагается, и птицу не удается вернуть к жизни, объясняет Клочкова.Но чудеса силами врачей случаются и здесь. Это был тот случай, когда на мойку пернатого пациента не отдают – сразу начинают реанимационные мероприятия. Если бы не помощь, она умерла бы еще минувшей ночью, говорит замначальника Севастопольского ветеринарного центра Юлия Шалавинская.Врач держит на руках спасенную птицу, та все еще не в силах поднять голову и издает слабые звуки. Но худшее уже позади. Она даже стала есть – кормят ее маленькими кусочками, понемножку, чтобы не перегрузить организм.У 90% птиц, которые поступают, грязные хвост, грудь и животик, а также клюв и часть шеи под ним. Пугающий случай был пока только один, вспоминает Клочкова:"Была одна чомга из Любимовки – нам привезли просто кусок мазута, один клюв торчал. Это была единственная птица, которая настолько сильно была вымазана. Ее тоже удалось спасти. Вообще самый большой процент выживаемости у чомг".С птицами днем и ночьюЗагрязненных мазутом птиц стали приносить в ветцентр на третий день нового года. К вечеру 10 января через руки специалистов центра их прошло уже более 160. Только за ночь и часть дня поступило четырнадцать. Еще одна гагара из Балаклавы была в пункте приема уже после того, как администрация центра озвучила последние цифры к концу официального рабочего дня.Но на самом деле работа здесь не заканчивается: с птицами специалисты находятся круглые сутки. На ночные дежурства с врачами остаются и волонтеры, которых расписывают по сменам в зависимости от необходимости.Многие пернатые пациенты, проходящие реабилитацию, уже запрокидывают голову – просят пить. Это очень хороший знак, говорят ветеринары.Сейчас в стационаре 55 чомг и гагар. Среди них те, что поступили в первые дни и все еще требуют внимания и лечения. Также специалистам пришлось выхаживать баклана. А вот лебедей и чаек пока не приносили.Несколько десятков птиц, состояние которых пришло в норму, уже передали волонтерам, а те определили их в крымские питомники, в том числе зоопарки "Сказка" и "Тайган". Но обратно в загрязненное море никого из пациентов центра не выпускают, говорит начальник учреждения.Ареал обнаружения пострадавших птиц к 10 января снова изменился. В первые дни их привозили из района Казачьей бухты и Парка Победы. Потом птица резко "пошла" с пляжей Северной стороны – из Любимовки и Орловки, ажиотаж пришелся на Рождество, рассказала Клочкова. Сегодня это снова южная сторона города: Камышовая, Казачья и Стрелецкая бухты, Солдатский пляж и набережная Андрея Первозванного в районе дикой Омеги (бухта "Круглая"), а также Балаклава."Мы выделили для мойки и первичной обработки птиц помещение. Самое большое количество птиц, которое у нас было в один день, это 63, но ничего - справились", – говорят в центре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры

https://crimea.ria.ru/20250110/prevratit-v-ekougol-uchenye-predlozhili-variant-utilizatsii-mazuta-1143240372.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

севастополь, новости севастополя, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, новости крыма, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология