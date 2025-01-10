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"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.01.2025
"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
Через руки специалистов Севастопольского ветеринарного центра прошли уже более 160 птиц, загрязненных мазутом. Выживаемость пострадавших пернатых – 80%, и здесь РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T21:34
2025-01-10T23:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Через руки специалистов Севастопольского ветеринарного центра прошли уже более 160 птиц, загрязненных мазутом. Выживаемость пострадавших пернатых – 80%, и здесь делают все возможное, чтобы спасти как можно больше. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, с чем сталкиваются врачи и волонтеры и как справляются.Инъекционный пациентО том, что птица не выживет, при клиническом осмотре не говорит никто – делают для спасения все, что только возможно. Выживают процентов восемьдесят, говорит начальник Севастопольского ветеринарного центра Юлия Клочкова.Это значит, что пернатые уже длительное время были вымазаны мазутом, при этом не прекращали попыток очистить себя клювом. В таких случаях загрязнение попадает внутрь организма, печень буквально разлагается, и птицу не удается вернуть к жизни, объясняет Клочкова.Но чудеса силами врачей случаются и здесь. Это был тот случай, когда на мойку пернатого пациента не отдают – сразу начинают реанимационные мероприятия. Если бы не помощь, она умерла бы еще минувшей ночью, говорит замначальника Севастопольского ветеринарного центра Юлия Шалавинская.Врач держит на руках спасенную птицу, та все еще не в силах поднять голову и издает слабые звуки. Но худшее уже позади. Она даже стала есть – кормят ее маленькими кусочками, понемножку, чтобы не перегрузить организм.У 90% птиц, которые поступают, грязные хвост, грудь и животик, а также клюв и часть шеи под ним. Пугающий случай был пока только один, вспоминает Клочкова:"Была одна чомга из Любимовки – нам привезли просто кусок мазута, один клюв торчал. Это была единственная птица, которая настолько сильно была вымазана. Ее тоже удалось спасти. Вообще самый большой процент выживаемости у чомг".С птицами днем и ночьюЗагрязненных мазутом птиц стали приносить в ветцентр на третий день нового года. К вечеру 10 января через руки специалистов центра их прошло уже более 160. Только за ночь и часть дня поступило четырнадцать. Еще одна гагара из Балаклавы была в пункте приема уже после того, как администрация центра озвучила последние цифры к концу официального рабочего дня.Но на самом деле работа здесь не заканчивается: с птицами специалисты находятся круглые сутки. На ночные дежурства с врачами остаются и волонтеры, которых расписывают по сменам в зависимости от необходимости.Многие пернатые пациенты, проходящие реабилитацию, уже запрокидывают голову – просят пить. Это очень хороший знак, говорят ветеринары.Сейчас в стационаре 55 чомг и гагар. Среди них те, что поступили в первые дни и все еще требуют внимания и лечения. Также специалистам пришлось выхаживать баклана. А вот лебедей и чаек пока не приносили.Несколько десятков птиц, состояние которых пришло в норму, уже передали волонтерам, а те определили их в крымские питомники, в том числе зоопарки "Сказка" и "Тайган". Но обратно в загрязненное море никого из пациентов центра не выпускают, говорит начальник учреждения.Ареал обнаружения пострадавших птиц к 10 января снова изменился. В первые дни их привозили из района Казачьей бухты и Парка Победы. Потом птица резко "пошла" с пляжей Северной стороны – из Любимовки и Орловки, ажиотаж пришелся на Рождество, рассказала Клочкова. Сегодня это снова южная сторона города: Камышовая, Казачья и Стрелецкая бухты, Солдатский пляж и набережная Андрея Первозванного в районе дикой Омеги (бухта "Круглая"), а также Балаклава."Мы выделили для мойки и первичной обработки птиц помещение. Самое большое количество птиц, которое у нас было в один день, это 63, но ничего - справились", – говорят в центре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры
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"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

В Севастопольском ветеринарном центре спасают попавших в мазут птиц

21:34 10.01.2025 (обновлено: 23:04 10.01.2025)
 
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Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Через руки специалистов Севастопольского ветеринарного центра прошли уже более 160 птиц, загрязненных мазутом. Выживаемость пострадавших пернатых – 80%, и здесь делают все возможное, чтобы спасти как можно больше. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, с чем сталкиваются врачи и волонтеры и как справляются.

Инъекционный пациент

О том, что птица не выживет, при клиническом осмотре не говорит никто – делают для спасения все, что только возможно. Выживают процентов восемьдесят, говорит начальник Севастопольского ветеринарного центра Юлия Клочкова.

"Хотелось бы 99,9%. Но, к сожалению, птиц, бывает, привозят в состоянии сильной интоксикации. Мы начинаем проводить реанимационные мероприятия – но, к сожалению, они погибают", – рассказывает она.

Это значит, что пернатые уже длительное время были вымазаны мазутом, при этом не прекращали попыток очистить себя клювом. В таких случаях загрязнение попадает внутрь организма, печень буквально разлагается, и птицу не удается вернуть к жизни, объясняет Клочкова.
Но чудеса силами врачей случаются и здесь.
"Спасли гагару, очень слабую, на последнем издыхании. Ее принесли поздно вечером. О том, что птица жива, говорили только глаза: зрачки реагировали на движение", - рассказывает специалист.
© РИА Новости КрымЗамначальника Севастопольского ветеринарного центра Юлия Шалавинская
Замначальника Севастопольского ветеринарного центра Юлия Шалавинская - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым
Замначальника Севастопольского ветеринарного центра Юлия Шалавинская
Это был тот случай, когда на мойку пернатого пациента не отдают – сразу начинают реанимационные мероприятия. Если бы не помощь, она умерла бы еще минувшей ночью, говорит замначальника Севастопольского ветеринарного центра Юлия Шалавинская.

"Состояние было крайне тяжелое. Она была очень загрязнена, ослабевшая, плюс интоксикация. Поэтому мы проводили интенсивную терапию, включая инъекции. Она у нас инъекционный пациент", – рассказала Шалавинская.

Врач держит на руках спасенную птицу, та все еще не в силах поднять голову и издает слабые звуки. Но худшее уже позади. Она даже стала есть – кормят ее маленькими кусочками, понемножку, чтобы не перегрузить организм.
У 90% птиц, которые поступают, грязные хвост, грудь и животик, а также клюв и часть шеи под ним. Пугающий случай был пока только один, вспоминает Клочкова:
"Была одна чомга из Любимовки – нам привезли просто кусок мазута, один клюв торчал. Это была единственная птица, которая настолько сильно была вымазана. Ее тоже удалось спасти. Вообще самый большой процент выживаемости у чомг".

С птицами днем и ночью

Загрязненных мазутом птиц стали приносить в ветцентр на третий день нового года. К вечеру 10 января через руки специалистов центра их прошло уже более 160. Только за ночь и часть дня поступило четырнадцать. Еще одна гагара из Балаклавы была в пункте приема уже после того, как администрация центра озвучила последние цифры к концу официального рабочего дня.
Но на самом деле работа здесь не заканчивается: с птицами специалисты находятся круглые сутки. На ночные дежурства с врачами остаются и волонтеры, которых расписывают по сменам в зависимости от необходимости.
Многие пернатые пациенты, проходящие реабилитацию, уже запрокидывают голову – просят пить. Это очень хороший знак, говорят ветеринары.

"Сначала мы начинаем кормить их рыбой, которую приходится разрывать на мелкие кусочки. А когда птица начинает проглатывать рыбу целиком и поднимать клюв, мы понимаем, что она хочет вернуться на волю и искупаться", – рассказала Шалавинская.

Сейчас в стационаре 55 чомг и гагар. Среди них те, что поступили в первые дни и все еще требуют внимания и лечения. Также специалистам пришлось выхаживать баклана. А вот лебедей и чаек пока не приносили.
Несколько десятков птиц, состояние которых пришло в норму, уже передали волонтерам, а те определили их в крымские питомники, в том числе зоопарки "Сказка" и "Тайган". Но обратно в загрязненное море никого из пациентов центра не выпускают, говорит начальник учреждения.
Ареал обнаружения пострадавших птиц к 10 января снова изменился. В первые дни их привозили из района Казачьей бухты и Парка Победы. Потом птица резко "пошла" с пляжей Северной стороны – из Любимовки и Орловки, ажиотаж пришелся на Рождество, рассказала Клочкова. Сегодня это снова южная сторона города: Камышовая, Казачья и Стрелецкая бухты, Солдатский пляж и набережная Андрея Первозванного в районе дикой Омеги (бухта "Круглая"), а также Балаклава.
"Мы выделили для мойки и первичной обработки птиц помещение. Самое большое количество птиц, которое у нас было в один день, это 63, но ничего - справились", – говорят в центре.
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