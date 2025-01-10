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Музыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека" - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Музыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"
Музыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека" - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Музыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"
Песни "Артека" вместо традиционных звонков прозвучат для российских школьников в январе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, отметив, что в... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T21:18
2025-01-10T21:18
минпросвещения рф
школа
россия
образование в россии
новости
мдц "артек"
100-летие "артека"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Песни "Артека" вместо традиционных звонков прозвучат для российских школьников в январе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, отметив, что в стране продолжается проект "Музыка вместо звонков", в рамках которого школьники на переменах слушают известные отечественные произведения.По распоряжению Министерства просвещения России наступивший год объявлен Годом детского отдыха в системе образования. В связи с этим в январе вместо традиционных школьных звонков дети будут слушать знаменитые песни детских центров, что призвано вдохновлять на грядущие каникулы и отдых в лагерях.В Минпросвещения напомнили, что в ноябре для школьников звучали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, в декабре — музыка из балета "Щелкунчик" композитора Петра Чайковского.В этом году Международному детскому центру "Артеку" исполнится 100 лет. Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану.9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаСтолетие "Артека": как пройдет юбилейный годАртековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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минпросвещения рф, школа, россия, образование в россии, новости, мдц "артек", 100-летие "артека"
Музыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"

Песни "Артека" вместо традиционных звонков прозвучат для российских школьников в январе

21:18 10.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Песни "Артека" вместо традиционных звонков прозвучат для российских школьников в январе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, отметив, что в стране продолжается проект "Музыка вместо звонков", в рамках которого школьники на переменах слушают известные отечественные произведения.

"В 2025 году мы отмечаем столетие Международного детского центра "Артек", и в январе для ребят и учителей по всей стране прозвучат песни, знакомые каждому артековцу. Проект открывает для учеников историю, культуру и традиции, которые формируют у детей чувство гордости за свою страну. Это помогжет воспитать поколение, которое будет ценить и уважать наше великое музыкальное наследие", — приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По распоряжению Министерства просвещения России наступивший год объявлен Годом детского отдыха в системе образования. В связи с этим в январе вместо традиционных школьных звонков дети будут слушать знаменитые песни детских центров, что призвано вдохновлять на грядущие каникулы и отдых в лагерях.
В Минпросвещения напомнили, что в ноябре для школьников звучали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, в декабре — музыка из балета "Щелкунчик" композитора Петра Чайковского.
В этом году Международному детскому центру "Артеку" исполнится 100 лет. Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану.
9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.
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