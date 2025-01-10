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Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны
Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны
Над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника, еще три уничтожены над другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T22:57
2025-01-10T22:57
2025-01-10T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника, еще три уничтожены над другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Ночью 10 января десять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. Всего удалось уничтожить около 40 БПЛА над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
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пво, всу (вооруженные силы украины), срочные новости крыма, крым, новости крыма
Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны
Над акваторией Черного моря сбили четыре дрона ВСУ - Минобороны