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Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны
Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны
Над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника, еще три уничтожены над другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T22:57
2025-01-10T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника, еще три уничтожены над другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Ночью 10 января десять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. Всего удалось уничтожить около 40 БПЛА над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
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пво, всу (вооруженные силы украины), срочные новости крыма, крым, новости крыма
Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны

Над акваторией Черного моря сбили четыре дрона ВСУ - Минобороны

22:57 10.01.2025
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника, еще три уничтожены над другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

"С 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БпЛА сбиты над акваторией Черного моря, два – уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", говорится в сообщении.

Ночью 10 января десять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. Всего удалось уничтожить около 40 БПЛА над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.
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