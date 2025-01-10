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Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны

Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны

Над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника, еще три уничтожены над другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T22:57

2025-01-10T22:57

2025-01-10T22:57

пво

всу (вооруженные силы украины)

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника, еще три уничтожены над другими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Ночью 10 января десять украинских беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. Всего удалось уничтожить около 40 БПЛА над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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