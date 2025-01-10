Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
Ученые предложили собранный в Крыму и на Кубани мазут превратить в экоуголь
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Калининградском техническом университете (КГТУ) предложили превратить собранный на черноморском побережье мазут в экоуголь. Такие технологии уже разработаны и запатентованы учеными университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КГТУ.
"Ученые университета просят обратить внимание на свои патенты. <…> В КГТУ еще в 2014 году были разработаны передовые технологии превращения тяжелых фракций нефти в высококалорийное твердое топливо (экоуголь)", - говорится в сообщении.
Таким образом, по мнению ученых, можно решить проблему утилизации собранного мазута. Это позволит привлечь бизнесменов, заинтересованных в получении прибыли от реализации экоугля.
Ранее стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.
В Крыму 10 января обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета.
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