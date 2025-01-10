https://crimea.ria.ru/20250110/prevratit-v-ekougol-uchenye-predlozhili-variant-utilizatsii-mazuta-1143240372.html

Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута

Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута

В Калининградском техническом университете (КГТУ) предложили превратить собранный на черноморском побережье мазут в экоуголь. Такие технологии уже разработаны и РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T20:15

2025-01-10T20:15

2025-01-10T20:15

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

новости

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Калининградском техническом университете (КГТУ) предложили превратить собранный на черноморском побережье мазут в экоуголь. Такие технологии уже разработаны и запатентованы учеными университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КГТУ.Таким образом, по мнению ученых, можно решить проблему утилизации собранного мазута. Это позволит привлечь бизнесменов, заинтересованных в получении прибыли от реализации экоугля.Ранее стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.В Крыму 10 января обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазутаВ Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе