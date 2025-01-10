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Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
В Калининградском техническом университете (КГТУ) предложили превратить собранный на черноморском побережье мазут в экоуголь. Такие технологии уже разработаны и РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T20:15
2025-01-10T20:15
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Калининградском техническом университете (КГТУ) предложили превратить собранный на черноморском побережье мазут в экоуголь. Такие технологии уже разработаны и запатентованы учеными университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КГТУ.Таким образом, по мнению ученых, можно решить проблему утилизации собранного мазута. Это позволит привлечь бизнесменов, заинтересованных в получении прибыли от реализации экоугля.Ранее стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.В Крыму 10 января обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазутаВ Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута

Ученые предложили собранный в Крыму и на Кубани мазут превратить в экоуголь

20:15 10.01.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Калининградском техническом университете (КГТУ) предложили превратить собранный на черноморском побережье мазут в экоуголь. Такие технологии уже разработаны и запатентованы учеными университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КГТУ.

"Ученые университета просят обратить внимание на свои патенты. <…> В КГТУ еще в 2014 году были разработаны передовые технологии превращения тяжелых фракций нефти в высококалорийное твердое топливо (экоуголь)", - говорится в сообщении.

Таким образом, по мнению ученых, можно решить проблему утилизации собранного мазута. Это позволит привлечь бизнесменов, заинтересованных в получении прибыли от реализации экоугля.
Ранее стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.
В Крыму 10 января обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета.
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