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Столетие "Артека": как пройдет юбилейный год - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Столетие "Артека": как пройдет юбилейный год
Столетие "Артека": как пройдет юбилейный год - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Столетие "Артека": как пройдет юбилейный год
В 2025 году "Артек" отметит свой столетний юбилей. В течение юбилейного года в международном детском центре будут проводить работу в рамках проекта "Наши... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T19:33
2024-12-05T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В 2025 году "Артек" отметит свой столетний юбилей. В течение юбилейного года в международном детском центре будут проводить работу в рамках проекта "Наши герои", продолжат сотрудничество с "Движением первых", а также отметят 80-летие великой Победы. Об этом в своем Telegram-сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.Российский "Артек" - это центр детской дипломатии, напомнила Мария Захарова. C 2014 по 2023 годы он принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Больше всего детей прибыло из Киргизии, Казахстана, Франции, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Сирии, Армении, Эстонии, Германии, Испании, Италии, Китая, Болгарии."Значительную роль в увеличении притока ребят из-за рубежа сыграло вступление "Артека" в 2016 году в Международную ассоциацию детских лагерей (International Camping Fellowship) и последующее развитие программ международного сотрудничества".Она вспомнила, как в 2016 году сама приняла участие в жизни центра, став "звездной вожатой" в отряде "Хрустальный" наряду с иностранными журналистами – участниками пресс-тура.9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаДети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"
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РИА Новости Крым
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мдц "артек", мария захарова, новости, новости крыма, крым
Столетие "Артека": как пройдет юбилейный год

В "Артеке" отметят 80-летие великой Победы и 100-летие детского центра

19:33 05.12.2024
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В 2025 году "Артек" отметит свой столетний юбилей. В течение юбилейного года в международном детском центре будут проводить работу в рамках проекта "Наши герои", продолжат сотрудничество с "Движением первых", а также отметят 80-летие великой Победы. Об этом в своем Telegram-сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

"Подготовка к празднованию 100-летия Международного детского центра "Артек" ведется с ноября 2022 года, согласно Указу президента России. В юбилейный год события каждой артековской смены напомнят всему миру о важности детства, о необходимости заботиться о будущем поколении и создавать для него все условия для развития", - написала она.

Российский "Артек" - это центр детской дипломатии, напомнила Мария Захарова. C 2014 по 2023 годы он принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Больше всего детей прибыло из Киргизии, Казахстана, Франции, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Сирии, Армении, Эстонии, Германии, Испании, Италии, Китая, Болгарии.
"Значительную роль в увеличении притока ребят из-за рубежа сыграло вступление "Артека" в 2016 году в Международную ассоциацию детских лагерей (International Camping Fellowship) и последующее развитие программ международного сотрудничества".
Она вспомнила, как в 2016 году сама приняла участие в жизни центра, став "звездной вожатой" в отряде "Хрустальный" наряду с иностранными журналистами – участниками пресс-тура.
"Это был фантастический опыт и для ребят, и для нас, и для журналистов", - подчеркнула Мария Захарова.
9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.
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