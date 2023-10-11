https://crimea.ria.ru/20231011/armiya-rossii-gromit-protivnika-za-sutki-vsu-poteryali-pochti-tysyachu-soldat-1132015205.html

Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдат

Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдат - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдат

Армия России за сутки ликвидировала 985 украинских боевиков, уничтожила десятки единиц техники и вооружения, два склада, отразила четыре атаки и десять... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T16:02

2023-10-11T16:02

2023-10-11T16:02

новости сво

министерство обороны рф

купянск

харьковская область

макеевка

синьковка

авдеевка

новые регионы россии

долгинцево

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131446120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96ae735b4804f9355fd6402f37688568.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Армия России за сутки ликвидировала 985 украинских боевиков, уничтожила десятки единиц техники и вооружения, два склада, отразила четыре атаки и десять контратак. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении ВС РФ за сутки отразили десять украинских контратак возле населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка (ЛНР). Положение по переднему краю улучшено активными действиями.За сутки на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 280-ти человек, а также танк и два автомобиля.Кроме того, выведены из строя артиллерийская система М777 производства США и самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и "Гвоздика"."Также в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников", – уточнили в Минобороны.На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.Потери противника здесь составили до 65-ти человек, также уничтожены два пикапа."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица "Caezar" производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 "Vampire" чешского производства", – сказано в сводке.На Донецком направлении армия России улучшила положение по переднему краю возле Авдеевки ДНР.На этом направлении враг потерял убитыми и ранеными до 90 солдат, также выведены из строя десять американских бронеавтомобилей "MaxxPro".ВСУ за сутки потеряли до 330-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронемашины и три автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и гаубица Д-20. В районе населенного пункта Орловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", – говорится в сообщении.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 155-ти военнослужащих и четыре автомобиля.Также выведены из строя: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М109 "Paladin" производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки "Мста-C" и одна САУ "Гвоздика".На Запорожском направлении российские военные отразили две украинские атаки северо-западнее села Вербовое. Уничтожены два десятка боевиков ВСУ, а также, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 и гаубица Д-20.На Херсонском направлении потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.Ранее российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога, а также уничтожили радиолокационную станцию в Николаевской области.Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на передовую противнику доставлялись техника, боеприпасы и продовольствие.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиковСклад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской областиБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря

купянск

харьковская область

макеевка

синьковка

авдеевка

новые регионы россии

долгинцево

николаевская область

кривой рог

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, купянск, харьковская область, макеевка, синьковка, авдеевка, новые регионы россии, долгинцево, николаевская область, кривой рог