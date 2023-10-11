https://crimea.ria.ru/20231011/giatsinty-razbili-puti-snabzheniya-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1131997046.html

"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении

"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 11.10.2023

"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T10:36

2023-10-11T10:36

2023-10-11T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на передовую противнику доставлялись техника, боеприпасы и продовольствие. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что по вражеским подразделениям здесь отрабатывают бойцы расчетов Западного военного округа.Кроме того, артиллерийские расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и минометные позиции украинских войск на Краснолиманском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за суткиСклад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской областиДля разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"

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2023

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр)