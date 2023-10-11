"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили опорные пункты и транспортные развязки ВСУ на Купянском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на передовую противнику доставлялись техника, боеприпасы и продовольствие. Об этом сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции личным составом артиллерийской батареи пушек "Гиацинт-Б" уничтожены десятки опорных, укрепленных замаскированных пунктов, транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника, боеприпасы, продовольствие и амуниция, узлы связи и командные пункты", – сказано в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что по вражеским подразделениям здесь отрабатывают бойцы расчетов Западного военного округа.
Кроме того, артиллерийские расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и минометные позиции украинских войск на Краснолиманском направлении.
"В ходе боевого дежурства расчеты получили от арткорректировщиков координаты выявленных опорного пункта и минометного расчета противника. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы провели развертывание установки в боевое положение и нанесли удар реактивными 122 мм снарядами по опорному пункту укронацистов. Сменив позицию, они нанесли второй удар по позициям вражеских минометов", – рассказали в Минобороны, уточнив, что все цели были поражены.
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