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"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении
"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 11.10.2023
"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении
Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T10:36
2023-10-11T10:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на передовую противнику доставлялись техника, боеприпасы и продовольствие. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что по вражеским подразделениям здесь отрабатывают бойцы расчетов Западного военного округа.Кроме того, артиллерийские расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и минометные позиции украинских войск на Краснолиманском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за суткиСклад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской областиДля разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр)
"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили опорные пункты и транспортные развязки ВСУ на Купянском направлении

10:36 11.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России уничтожили опорные и командные пункты ВСУ, а также узлы связи и транспортные развязки, по которым на передовую противнику доставлялись техника, боеприпасы и продовольствие. Об этом сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции личным составом артиллерийской батареи пушек "Гиацинт-Б" уничтожены десятки опорных, укрепленных замаскированных пунктов, транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника, боеприпасы, продовольствие и амуниция, узлы связи и командные пункты", – сказано в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что по вражеским подразделениям здесь отрабатывают бойцы расчетов Западного военного округа.
Кроме того, артиллерийские расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и минометные позиции украинских войск на Краснолиманском направлении.
"В ходе боевого дежурства расчеты получили от арткорректировщиков координаты выявленных опорного пункта и минометного расчета противника. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы провели развертывание установки в боевое положение и нанесли удар реактивными 122 мм снарядами по опорному пункту укронацистов. Сменив позицию, они нанесли второй удар по позициям вражеских минометов", – рассказали в Минобороны, уточнив, что все цели были поражены.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУХарьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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