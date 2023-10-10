https://crimea.ria.ru/20231010/bolee-580-ubitykh-i-ranenykh-poteri-vsu-za-sutki-1131980063.html

Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки

Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки

Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T15:07

2023-10-10T15:07

2023-10-10T15:07

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

украина

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка в ДНР. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.До 200 боевиков Украины убито и ранено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в Кременной, Григоровке и в селе Торское ДНР. В результате, враг потерял до 60 военнослужащих.До 25 боевиков Украины уничтожено на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск и более 80 ликвидировано на Запорожском направлении.Еще более 50 военнослужащих потеряла Украина в результате огневого поражения на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за суткиСчет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сраженийРабота "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсон

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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