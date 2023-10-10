https://crimea.ria.ru/20231010/bolee-580-ubitykh-i-ranenykh-poteri-vsu-za-sutki-1131980063.html
Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T15:07
2023-10-10T15:07
2023-10-10T15:07
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка в ДНР. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.До 200 боевиков Украины убито и ранено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в Кременной, Григоровке и в селе Торское ДНР. В результате, враг потерял до 60 военнослужащих.До 25 боевиков Украины уничтожено на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск и более 80 ликвидировано на Запорожском направлении.Еще более 50 военнослужащих потеряла Украина в результате огневого поражения на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за суткиСчет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сраженийРабота "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ
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донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсон, запорожская область
Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
Более 580 убитых и раненых – потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка в ДНР. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.
До 200 боевиков Украины убито и ранено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.
Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в Кременной, Григоровке и в селе Торское ДНР. В результате, враг потерял до 60 военнослужащих.
До 25 боевиков Украины уничтожено на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск и более 80 ликвидировано на Запорожском направлении.
Еще более 50 военнослужащих потеряла Украина в результате огневого поражения на Херсонском направлении.
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