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Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T15:07
2023-10-10T15:07
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости сво
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка в ДНР. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.До 200 боевиков Украины убито и ранено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в Кременной, Григоровке и в селе Торское ДНР. В результате, враг потерял до 60 военнослужащих.До 25 боевиков Украины уничтожено на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск и более 80 ликвидировано на Запорожском направлении.Еще более 50 военнослужащих потеряла Украина в результате огневого поражения на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за суткиСчет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сраженийРабота "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ
украина
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсон, запорожская область
Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки

Более 580 убитых и раненых – потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки

15:07 10.10.2023
 
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo Felipe Dana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Более 580 украинских боевиков убито и ранено за сутки в зоне специальной военной операции. Больше всего Киев потерял на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка в ДНР. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.
До 200 боевиков Украины убито и ранено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.
Подразделения группировки войск "Центр" действуют на Краснолиманском направлении. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в Кременной, Григоровке и в селе Торское ДНР. В результате, враг потерял до 60 военнослужащих.
До 25 боевиков Украины уничтожено на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск и более 80 ликвидировано на Запорожском направлении.
Еще более 50 военнослужащих потеряла Украина в результате огневого поражения на Херсонском направлении.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ХерсонЗапорожская область
 
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