https://crimea.ria.ru/20231006/rabota-dnepra-za-sutki-unichtozheny-esche-chetyre-desyatka-boevikov-vsu-1131892771.html

Работа "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ

Работа "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Работа "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ

ВСУ потеряли на Херсонском фронте еще 39 боевиков убитыми и ранеными в результате работы российской группы "Днепр", сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T11:05

2023-10-06T11:05

2023-10-06T11:06

группировка войск "днепр"

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли на Херсонском фронте еще 39 боевиков убитыми и ранеными в результате работы российской группы "Днепр", сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, погибли трое боевиков, еще четверо ранены.На Херсонском направлении разбиты место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Инженерного, уничтожены две единицы автомобильной техники, а также экскаватор, при этом погибли двенадцать и ранены семь боевиков ВСУ. Также при уничтожении станция РЭР "Пластун-2000" в районе Белозерки погибли еще четыре украинских боевика..Читайте также на РИА Новости Крым:Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ ПутинаПутин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости