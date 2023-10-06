https://crimea.ria.ru/20231006/rabota-dnepra-za-sutki-unichtozheny-esche-chetyre-desyatka-boevikov-vsu-1131892771.html
Работа "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ
Работа "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Работа "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ
ВСУ потеряли на Херсонском фронте еще 39 боевиков убитыми и ранеными в результате работы российской группы "Днепр", сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T11:05
2023-10-06T11:05
2023-10-06T11:06
группировка войск "днепр"
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли на Херсонском фронте еще 39 боевиков убитыми и ранеными в результате работы российской группы "Днепр", сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, погибли трое боевиков, еще четверо ранены.На Херсонском направлении разбиты место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Инженерного, уничтожены две единицы автомобильной техники, а также экскаватор, при этом погибли двенадцать и ранены семь боевиков ВСУ. Также при уничтожении станция РЭР "Пластун-2000" в районе Белозерки погибли еще четыре украинских боевика..Читайте также на РИА Новости Крым:Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ ПутинаПутин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Работа "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ
ВСУ потеряли на Херсонском фронте еще 39 боевиков и военную технику
11:05 06.10.2023 (обновлено: 11:06 06.10.2023)