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Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО

Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО

Украинские подразделения за сутки предприняли пять безуспешных атак на трех направлениях специальной военной операции. В провальных попытках наступления ВСУ... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T16:17

2023-10-05T16:17

2023-10-05T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Украинские подразделения за сутки предприняли пять безуспешных атак на трех направлениях специальной военной операции. В провальных попытках наступления ВСУ лишились более 600 солдат, рассказали в Минобороны РФ.На Донбассе ВСУ дважды пытались прорваться в районе сел Красногоровка и Первомайское в ДНР. Все атаки были отражены российскими войсками при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, ВС РФ поразили украинские подразделения под Новомихайловкой. Общие потери противника здесь, на Донецком направлении, оказались самыми большими: около 210 военнослужащих убитыми и ранеными.Еще две атаки ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении."Отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики", – уточнили в Минобороны.За сутки на этом направлении противник потерял около 80 военнослужащих.Столько же боевиков ликвидировано на Южно-Донецком направлении. В Запорожской области, в районе села Приютное, отражена попытка атаковать 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также разбитыми оказались штурмовые отряды 58-й и 72-й механизированных бригад ВСУ – под Урожайным, Никольским и Новомихайловкой (ДНР) по ним сработали российские подразделения группировки "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.Еще более 250 военнослужащих ВСУ были выведены из строя на Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях.Под Работино (Запорожская область) разбиты украинские подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе Новоселовского (ЛНР), Тимковки и Синьковки (Харьковская область) поражены 25-я воздушно-десантная, а также 14-я и 115-я механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах, заключили в ведомстве.Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили 3 лодки ВСУ в районе острова Антоновский.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – АксеновВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – ШойгуМногоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу