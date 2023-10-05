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Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО
Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО
Украинские подразделения за сутки предприняли пять безуспешных атак на трех направлениях специальной военной операции. В провальных попытках наступления ВСУ... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T16:17
2023-10-05T16:51
новости сво
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запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Украинские подразделения за сутки предприняли пять безуспешных атак на трех направлениях специальной военной операции. В провальных попытках наступления ВСУ лишились более 600 солдат, рассказали в Минобороны РФ.На Донбассе ВСУ дважды пытались прорваться в районе сел Красногоровка и Первомайское в ДНР. Все атаки были отражены российскими войсками при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, ВС РФ поразили украинские подразделения под Новомихайловкой. Общие потери противника здесь, на Донецком направлении, оказались самыми большими: около 210 военнослужащих убитыми и ранеными.Еще две атаки ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении."Отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики", – уточнили в Минобороны.За сутки на этом направлении противник потерял около 80 военнослужащих.Столько же боевиков ликвидировано на Южно-Донецком направлении. В Запорожской области, в районе села Приютное, отражена попытка атаковать 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также разбитыми оказались штурмовые отряды 58-й и 72-й механизированных бригад ВСУ – под Урожайным, Никольским и Новомихайловкой (ДНР) по ним сработали российские подразделения группировки "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.Еще более 250 военнослужащих ВСУ были выведены из строя на Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях.Под Работино (Запорожская область) разбиты украинские подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе Новоселовского (ЛНР), Тимковки и Синьковки (Харьковская область) поражены 25-я воздушно-десантная, а также 14-я и 115-я механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах, заключили в ведомстве.Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили 3 лодки ВСУ в районе острова Антоновский.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – АксеновВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – ШойгуМногоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пять безуспешных атак и минус 600 боевиков: еще один день в зоне СВО

ВСУ потеряли 600 боевиков в пяти провальных штурмах в зоне СВО - Минобороны

16:17 05.10.2023 (обновлено: 16:51 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Украинские подразделения за сутки предприняли пять безуспешных атак на трех направлениях специальной военной операции. В провальных попытках наступления ВСУ лишились более 600 солдат, рассказали в Минобороны РФ.
На Донбассе ВСУ дважды пытались прорваться в районе сел Красногоровка и Первомайское в ДНР. Все атаки были отражены российскими войсками при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, ВС РФ поразили украинские подразделения под Новомихайловкой. Общие потери противника здесь, на Донецком направлении, оказались самыми большими: около 210 военнослужащих убитыми и ранеными.
Еще две атаки ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении.
"Отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики", – уточнили в Минобороны.
За сутки на этом направлении противник потерял около 80 военнослужащих.
Столько же боевиков ликвидировано на Южно-Донецком направлении. В Запорожской области, в районе села Приютное, отражена попытка атаковать 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также разбитыми оказались штурмовые отряды 58-й и 72-й механизированных бригад ВСУ – под Урожайным, Никольским и Новомихайловкой (ДНР) по ним сработали российские подразделения группировки "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.
Еще более 250 военнослужащих ВСУ были выведены из строя на Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях.
Под Работино (Запорожская область) разбиты украинские подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе Новоселовского (ЛНР), Тимковки и Синьковки (Харьковская область) поражены 25-я воздушно-десантная, а также 14-я и 115-я механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах, заключили в ведомстве.
Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили 3 лодки ВСУ в районе острова Антоновский.
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Новости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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