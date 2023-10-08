https://crimea.ria.ru/20231008/bolee-650-ukrainskikh-boevikov-i-5-drg-unichtozheno-za-sutki-1131937877.html

Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки

Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки

Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T16:23

2023-10-08T16:23

2023-10-08T16:23

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Поражение нанесено живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.На Краснолиманском направлении действуют подразделения российской группировки войск "Центр". В результате отражения атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в населенных пунктах ЛНР и ДНР было уничтожено до 65 украинских военнослужащих.На Донецком направлении две атаки противника отразили подразделения "Южной" группировки войск. Потери Украины составили до 165 боевиков. Также в районе Андреевки и Курдюмовки ДНР была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.Подразделения группировки войск "Восток" отражают атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Здесь за сутки противник понес наибольшее количество потерь: свыше 185 военнослужащих. Также на этом направлении российскими войсками была пресечена деятельность трех ДРГ Украины.Более 30 боевиков ВСУ ликвидировано также на Запорожском и более 40 на Херсонском направлениях.* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиковСчет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сраженийРабота "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), потери всу