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Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки
Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки
Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T16:23
2023-10-08T16:23
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Поражение нанесено живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.На Краснолиманском направлении действуют подразделения российской группировки войск "Центр". В результате отражения атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в населенных пунктах ЛНР и ДНР было уничтожено до 65 украинских военнослужащих.На Донецком направлении две атаки противника отразили подразделения "Южной" группировки войск. Потери Украины составили до 165 боевиков. Также в районе Андреевки и Курдюмовки ДНР была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.Подразделения группировки войск "Восток" отражают атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Здесь за сутки противник понес наибольшее количество потерь: свыше 185 военнослужащих. Также на этом направлении российскими войсками была пресечена деятельность трех ДРГ Украины.Более 30 боевиков ВСУ ликвидировано также на Запорожском и более 40 на Херсонском направлениях.* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиковСчет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сраженийРабота "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), потери всу
Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки

В зоне СВО российские военные уничтожили более 650 боевиков Украины и 5 ДРГ

16:23 08.10.2023
 
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo Felipe Dana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"На Купянском направлении благодаря грамотным действиям подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с ударами авиации потери противника составили до 170-ти военнослужащих", – говорится в сообщении.

Поражение нанесено живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
На Краснолиманском направлении действуют подразделения российской группировки войск "Центр". В результате отражения атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в населенных пунктах ЛНР и ДНР было уничтожено до 65 украинских военнослужащих.
На Донецком направлении две атаки противника отразили подразделения "Южной" группировки войск. Потери Украины составили до 165 боевиков. Также в районе Андреевки и Курдюмовки ДНР была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Подразделения группировки войск "Восток" отражают атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Здесь за сутки противник понес наибольшее количество потерь: свыше 185 военнослужащих. Также на этом направлении российскими войсками была пресечена деятельность трех ДРГ Украины.
Более 30 боевиков ВСУ ликвидировано также на Запорожском и более 40 на Херсонском направлениях.
* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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Министерство обороны РФНовости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Потери ВСУ
 
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