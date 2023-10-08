https://crimea.ria.ru/20231008/bolee-650-ukrainskikh-boevikov-i-5-drg-unichtozheno-za-sutki-1131937877.html
Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки
Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки
Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T16:23
2023-10-08T16:23
2023-10-08T16:23
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932362_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_d05945f45ff3837433d24a31cd39dfdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Поражение нанесено живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.На Краснолиманском направлении действуют подразделения российской группировки войск "Центр". В результате отражения атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в населенных пунктах ЛНР и ДНР было уничтожено до 65 украинских военнослужащих.На Донецком направлении две атаки противника отразили подразделения "Южной" группировки войск. Потери Украины составили до 165 боевиков. Также в районе Андреевки и Курдюмовки ДНР была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.Подразделения группировки войск "Восток" отражают атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Здесь за сутки противник понес наибольшее количество потерь: свыше 185 военнослужащих. Также на этом направлении российскими войсками была пресечена деятельность трех ДРГ Украины.Более 30 боевиков ВСУ ликвидировано также на Запорожском и более 40 на Херсонском направлениях.* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиковСчет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сраженийРабота "Днепра": за сутки уничтожены еще четыре десятка боевиков ВСУ
новые регионы россии
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932362_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_1701fa19daca27375fd78549a276632a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), потери всу
Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожено за сутки
В зоне СВО российские военные уничтожили более 650 боевиков Украины и 5 ДРГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 650 человек и пять диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"На Купянском направлении благодаря грамотным действиям подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с ударами авиации потери противника составили до 170-ти военнослужащих", – говорится в сообщении.
Поражение нанесено живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
На Краснолиманском направлении действуют подразделения российской группировки войск "Центр". В результате отражения атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в населенных пунктах ЛНР и ДНР было уничтожено до 65 украинских военнослужащих.
На Донецком направлении две атаки противника отразили подразделения "Южной" группировки войск. Потери Украины составили до 165 боевиков. Также в районе Андреевки и Курдюмовки ДНР была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Подразделения группировки войск "Восток" отражают атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Здесь за сутки противник понес наибольшее количество потерь: свыше 185 военнослужащих. Также на этом направлении российскими войсками была пресечена деятельность трех ДРГ Украины.
Более 30 боевиков ВСУ ликвидировано также на Запорожском и более 40 на Херсонском направлениях.
* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
Читайте также на РИА Новости Крым: