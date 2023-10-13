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Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море
Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море
Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T15:22
2023-10-13T15:22
2023-10-13T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Севастополе 13 октября были слышны громкие звуки. Губернатор города Михаил Развожаев, со ссылкой на информацию от ЧФ, объяснил их тренировками расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения флота. Он также сообщил, что в акватории Черного моря проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению. Накануне, 12 октября, в городе объявлялась воздушная тревога. Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
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беспилотные катера, севастополь, армия и флот, авиация, новости, новости крыма
Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море
Минобороны: безэкипажный катер ВСУ уничтожен авиацией ЧФ в Черном море
15:22 13.10.2023 (обновлено: 15:23 13.10.2023)