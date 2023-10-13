https://crimea.ria.ru/20231013/aviatsiya-chf-unichtozhila-bezekipazhnyy-kater-v-chernom-more-1132078011.html

Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море

Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море

Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T15:22

2023-10-13T15:22

2023-10-13T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Севастополе 13 октября были слышны громкие звуки. Губернатор города Михаил Развожаев, со ссылкой на информацию от ЧФ, объяснил их тренировками расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения флота. Он также сообщил, что в акватории Черного моря проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению. Накануне, 12 октября, в городе объявлялась воздушная тревога. Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах

севастополь

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2023

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беспилотные катера, севастополь, армия и флот, авиация, новости, новости крыма