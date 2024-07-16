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"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах - РИА Новости Крым, 16.07.2024
"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
Среди украинцев растет понимание бесперспективности конфликта с Россией и осознание того, что этот конфликт ведется в интересах Запада за счет жизней простых... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T12:53
2024-07-16T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Среди украинцев растет понимание бесперспективности конфликта с Россией и осознание того, что этот конфликт ведется в интересах Запада за счет жизней простых людей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя результаты соцопроса на Украине.Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, 44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов. В то же время 84% респондентов считают неприемлемыми условия мирного соглашения, которые выдвигает Москва, а 77% считают, что Запад не должен снимать с России санкции.По мнению Цекова, у украинцев растет понимание того, что происходит в их стране, осознание того, что Украина не может ни при каких условиях одержать победу. Он полагает, что реальных сторонников переговоров и заключения мира с Россией, в том числе на условиях Москвы, значительно больше, чем показывают результаты опросов, поскольку многие граждане страны боятся открыто выражать свое мнение из-за угрозы репрессий со стороны СБУ.Все больше людей на Украине также понимают, что конфликт спровоцировали США и Европа, и что точкой невозврата стал так называемый "евромайдан" 2013-2014 годов, уверен политик.По мнению Цекова, количество таких украинцев постоянно растет, несмотря на то что киевская машина пропаганды работает на полную мощность."В конце концов, все придет к тому, что подавляющее большинство граждан Украины будет говорить о необходимости переговоров и уступок, о необходимости мира с Россией, о нейтральном статусе и так далее. Думаю, еще полгода, максимум год, и мы такую картину увидим", - подытожил сенатор РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльЗачем Запад тащит Россию за стол переговоров - глава парламента КрымаМиссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
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сергей цеков, мнения, совет федерации, украина, общество, политика, россия
"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах

Все больше украинцев осознают губительность конфликта с Россией – сенатор Цеков

12:53 16.07.2024
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Среди украинцев растет понимание бесперспективности конфликта с Россией и осознание того, что этот конфликт ведется в интересах Запада за счет жизней простых людей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя результаты соцопроса на Украине.
Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, 44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов. В то же время 84% респондентов считают неприемлемыми условия мирного соглашения, которые выдвигает Москва, а 77% считают, что Запад не должен снимать с России санкции.
По мнению Цекова, у украинцев растет понимание того, что происходит в их стране, осознание того, что Украина не может ни при каких условиях одержать победу.

"Растет понимание того, что сражаются они не за интересы Украины, а за интересы, прежде всего, США и Британии. Растет осознание того, что простые граждане – на войне, а вся киевская верхушка не просто живет нормальной жизнью, а еще и зарабатывает на конфликте. Глаза у людей открываются", – сказал сенатор.

Он полагает, что реальных сторонников переговоров и заключения мира с Россией, в том числе на условиях Москвы, значительно больше, чем показывают результаты опросов, поскольку многие граждане страны боятся открыто выражать свое мнение из-за угрозы репрессий со стороны СБУ.
Все больше людей на Украине также понимают, что конфликт спровоцировали США и Европа, и что точкой невозврата стал так называемый "евромайдан" 2013-2014 годов, уверен политик.
По мнению Цекова, количество таких украинцев постоянно растет, несмотря на то что киевская машина пропаганды работает на полную мощность.
"В конце концов, все придет к тому, что подавляющее большинство граждан Украины будет говорить о необходимости переговоров и уступок, о необходимости мира с Россией, о нейтральном статусе и так далее. Думаю, еще полгода, максимум год, и мы такую картину увидим", - подытожил сенатор РФ.
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