https://crimea.ria.ru/20240713/zachem-zapad-taschit-rossiyu-za-stol-peregovorov---glava-parlamenta-kryma-1138822215.html

Зачем Запад тащит Россию за стол переговоров - глава парламента Крыма

Зачем Запад тащит Россию за стол переговоров - глава парламента Крыма - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Зачем Запад тащит Россию за стол переговоров - глава парламента Крыма

Вторая мирная конференция по Украине нужна коллективному Западу, чтобы заманить Россию в ловушку, дать время ВСУ восстановиться и довооружиться. В этом убежден... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T10:29

2024-07-13T10:29

2024-07-13T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вторая мирная конференция по Украине нужна коллективному Западу, чтобы заманить Россию в ловушку, дать время ВСУ восстановиться и довооружиться. В этом убежден глава крымского парламента Владимир Константинов."Сегодня Запад, бессильный решить соперничество с Россией на поле боя, ведет работу по перетаскиванию противостояния в дипломатическую сферу. Но это не более чем игра в темную и ловушка. Изолировать Россию не получилось, вот они и пытаются любыми путями усадить ее за стол переговоров", – сказал Константинов РИА Новости.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев якобы намеревается провести вторую конференцию, посвященную обсуждению вопроса о мирном урегулировании украинского конфликта, до президентских выборов в США в ноябре, на этот раз с участием российской стороны.По мнению Константинова реального мира, как хочет российская сторона, коллективный Запад не хочет. Он убежден, что цель Запада – "обвить своими обещаниями" Россию, чтобы суметь "взять паузу для перегруппировки", чтобы у боевиков Зеленского было время восстановиться от потерь и получить новое вооружение от своих союзников.Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Inquirer, что Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников.Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.В Швейцарии 15–16 июня прошла конференция по Украине. Участие в мероприятии ранее подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь международных объединений, в том числе Евросоюз, Совет Европы и ООН.По мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, швейцарская "мирная" конференция подтвердила, что Запад стремительно теряет мировое влияние, однако это только усиливает его желание вернуть позицию мирового гегемона и ослабить Россию, поэтому конфликт на Украине западные политики заканчивать не хотят.Читайте также на РИА Новости Крым:Принуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТОЭскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будетРасширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма

https://crimea.ria.ru/20240615/shveytsarskaya-skhodka-poteryala-smysl-v-vr-ukrainy-obsuzhdayut-plan-putina-1138128525.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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