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Какой сегодня праздник: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Какой сегодня праздник: 13 сентября
Какой сегодня праздник: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Какой сегодня праздник: 13 сентября
Сегодня в России празднуют День парикмахера. Также 13 сентября – праздник шарлоток и осенних пирогов. А еще это день рождения пенициллина и выхода легендарного... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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CИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День парикмахера. Также 13 сентября – праздник шарлоток и осенних пирогов. А еще это день рождения пенициллина и выхода легендарного сингла Yesterday группы Beatles. Именинники дня – князь Григорий Потемкин-Таврический, советская партизанка Зоя Космодемьянская, российский певец, поэт и композитор Александр Розенбаум.Что празднуют в этот деньВ России сегодня отмечают День парикмахера. Праздник не имеет официального статуса, но поздравлять представителей этой замечательной профессии все равно можно и нужно. Кстати, некоторые из них почему-то предпочитают отмечать профессиональную дату 14 числа. Почему выбраны именно эти числа, никто не знает. Зато известно, что профессия парикмахера появилась еще в Древнем Египте. А вот еще один интересный факт: самый дорогой и влиятельный парикмахер в мире – Россано Ферретти. Стоимость его услуг достигает 27 тысяч долларов.Осень – пора чаепитий и ароматной выпечки, а значит, самое время отмечать День шарлоток и осенних пирогов. Кто и когда придумал этот праздник, неизвестно. Также точно не установлен автор рецепта шарлотки, но первые упоминания о десерте были найдены во Франции. Он назывался Charlotte и представлял собой пудинг из воздушного мусса, сладкого ликера и фруктов. Современная яблочная шарлотка, конечно, ничего общего с этим пирогом не имеет. Впрочем, почему бы не полакомиться сразу двумя?Еще в эту среду можно отметить Международный день шоколада, День позитивного мышления и день йоги в России. Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра.Знаменательные события13 сентября 1929 года шотландский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин. Невероятно, но лекарство, спасшее столько жизней, открыто совершенно случайно: ученый был слегка неряшлив и не всегда мыл лабораторную посуду после опытов. Спустя месяц в одной из чашек Петри образовался участок с плесенью, вокруг которого исчезли все микробные колонии. Этот феномен заинтересовал Флеминга, ну а дальнейшее нам уже известно. "Для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий!" Именно такие слова прозвучали при вручении Флемингу Нобелевской премии по биологии и медицине.13 сентября 1960 года в американском Дайтоне провели первый симпозиум по бионике, официально закрепивший появление новой науки, символом которой ученые избрали скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла. Если вы не знаете, что такое бионика – не расстраивайтесь. До момента появления этой статьи мы и сами не знали. Но вот ответ: бионика исследует моделирование различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах. Ничего не понятно, но очень интересно!В 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления. 41-летний лондонский чернорабочий Гарри Джексон о дактилоскопии ничего не знал. Поэтому, совершая кражу, не сообразил надеть перчатки. Зато вписал свое имя в летопись мировой криминалистики. В Россию ноу-хау пришло в начале ХХ века. Сколько отечественных Гарри Джексонов попались таким образом – точно никто не считал.В 1965 гуду в США вышел сингл Yesterday легендарной группы Beatles. В 1999 году британская радиостанция BBC Radio 2 собрала мнения экспертов и слушателей, а также посчитала показатели продаж. Получилось, что Yesterday – лучшая песня XX столетия.Кто родился13 сентября (правда, по старому стилю) 1739 года родился Русский государственный и военный деятель, князь Григорий Александрович Потемкин – создатель флота на Черном море и первый его главнокомандующий. Также имя военного деятеля связано с присоединением к Российской империи Крымских земель и Таврии, за что к фамилии светлейшего князя присовокупили прилагательное "Таврический".13 (а по некоторым данным 8) сентября 1923 года в одном из сел Тамбовской области родилась будущая советская партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская. В 18 лет, выполняя задание по поджогу занятых гитлеровцами подмосковных деревень, ее диверсионная группа попала под обстрел, а сама девушка будет взята в немецкий плен. После продолжительных пыток 29 ноября 1941 года немцы казнят партизанку Зою, которая так и не выдаст ни своих товарищей, ни даже своего настоящего имени.Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье врачей. После окончания школы он и сам выбрал профессию доктора, но тяга к творчеству победила. В итоге страна получила талантливого певца, поэта и композитора, заслуженного и Народного артиста России. А вместе с ним знаменитые "Вальс-бостон", "Приходите к нам на огонек", "Утиную охоту" и множество других шлягеров.Еще в этот день родились диктор российского телевидения Татьяна Миткова, российская гимнастка, двукратная чемпионка мира Ксения Афанасьева.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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96
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 13 сентября

Что празднуют в России и в мире 13 сентября

00:00 13.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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CИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День парикмахера. Также 13 сентября – праздник шарлоток и осенних пирогов. А еще это день рождения пенициллина и выхода легендарного сингла Yesterday группы Beatles. Именинники дня – князь Григорий Потемкин-Таврический, советская партизанка Зоя Космодемьянская, российский певец, поэт и композитор Александр Розенбаум.

Что празднуют в этот день

В России сегодня отмечают День парикмахера. Праздник не имеет официального статуса, но поздравлять представителей этой замечательной профессии все равно можно и нужно. Кстати, некоторые из них почему-то предпочитают отмечать профессиональную дату 14 числа. Почему выбраны именно эти числа, никто не знает. Зато известно, что профессия парикмахера появилась еще в Древнем Египте. А вот еще один интересный факт: самый дорогой и влиятельный парикмахер в мире – Россано Ферретти. Стоимость его услуг достигает 27 тысяч долларов.
Осень – пора чаепитий и ароматной выпечки, а значит, самое время отмечать День шарлоток и осенних пирогов. Кто и когда придумал этот праздник, неизвестно. Также точно не установлен автор рецепта шарлотки, но первые упоминания о десерте были найдены во Франции. Он назывался Charlotte и представлял собой пудинг из воздушного мусса, сладкого ликера и фруктов. Современная яблочная шарлотка, конечно, ничего общего с этим пирогом не имеет. Впрочем, почему бы не полакомиться сразу двумя?
Еще в эту среду можно отметить Международный день шоколада, День позитивного мышления и день йоги в России. Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра.

Знаменательные события

13 сентября 1929 года шотландский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин. Невероятно, но лекарство, спасшее столько жизней, открыто совершенно случайно: ученый был слегка неряшлив и не всегда мыл лабораторную посуду после опытов. Спустя месяц в одной из чашек Петри образовался участок с плесенью, вокруг которого исчезли все микробные колонии. Этот феномен заинтересовал Флеминга, ну а дальнейшее нам уже известно. "Для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий!" Именно такие слова прозвучали при вручении Флемингу Нобелевской премии по биологии и медицине.
13 сентября 1960 года в американском Дайтоне провели первый симпозиум по бионике, официально закрепивший появление новой науки, символом которой ученые избрали скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла. Если вы не знаете, что такое бионика – не расстраивайтесь. До момента появления этой статьи мы и сами не знали. Но вот ответ: бионика исследует моделирование различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах. Ничего не понятно, но очень интересно!
В 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления. 41-летний лондонский чернорабочий Гарри Джексон о дактилоскопии ничего не знал. Поэтому, совершая кражу, не сообразил надеть перчатки. Зато вписал свое имя в летопись мировой криминалистики. В Россию ноу-хау пришло в начале ХХ века. Сколько отечественных Гарри Джексонов попались таким образом – точно никто не считал.
В 1965 гуду в США вышел сингл Yesterday легендарной группы Beatles. В 1999 году британская радиостанция BBC Radio 2 собрала мнения экспертов и слушателей, а также посчитала показатели продаж. Получилось, что Yesterday – лучшая песня XX столетия.

Кто родился

13 сентября (правда, по старому стилю) 1739 года родился Русский государственный и военный деятель, князь Григорий Александрович Потемкин – создатель флота на Черном море и первый его главнокомандующий. Также имя военного деятеля связано с присоединением к Российской империи Крымских земель и Таврии, за что к фамилии светлейшего князя присовокупили прилагательное "Таврический".
13 (а по некоторым данным 8) сентября 1923 года в одном из сел Тамбовской области родилась будущая советская партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская. В 18 лет, выполняя задание по поджогу занятых гитлеровцами подмосковных деревень, ее диверсионная группа попала под обстрел, а сама девушка будет взята в немецкий плен. После продолжительных пыток 29 ноября 1941 года немцы казнят партизанку Зою, которая так и не выдаст ни своих товарищей, ни даже своего настоящего имени.
Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье врачей. После окончания школы он и сам выбрал профессию доктора, но тяга к творчеству победила. В итоге страна получила талантливого певца, поэта и композитора, заслуженного и Народного артиста России. А вместе с ним знаменитые "Вальс-бостон", "Приходите к нам на огонек", "Утиную охоту" и множество других шлягеров.
Еще в этот день родились диктор российского телевидения Татьяна Миткова, российская гимнастка, двукратная чемпионка мира Ксения Афанасьева.
 
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