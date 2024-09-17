https://crimea.ria.ru/20240917/sledkom-rassleduet-pochti-500-ugolovnykh-del-v-sfere-opk-i-gosoboronzakaza-1140414316.html

Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа

Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа

497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа открыто в России с начала года. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T18:18

2024-09-17T18:18

2024-09-17T18:18

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

опк

гособоронзаказ

новости

москва

московская область

тульская область

самарская область

удмуртия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа открыто в России с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по итогам оперативного тематического совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.Больше всего таких преступлений расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. В частности, речь идет о целом ряде уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников. Председатель СК России поручил руководителям следственных органов продолжить работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииГособоронзаказ под контролем – Путин подписал законЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

москва

московская область

тульская область

самарская область

удмуртия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, опк, гособоронзаказ, новости, москва, московская область, тульская область, самарская область, удмуртия