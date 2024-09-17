https://crimea.ria.ru/20240917/sledkom-rassleduet-pochti-500-ugolovnykh-del-v-sfere-opk-i-gosoboronzakaza-1140414316.html
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа открыто в России с начала года. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T18:18
2024-09-17T18:18
2024-09-17T18:18
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
опк
гособоронзаказ
новости
москва
московская область
тульская область
самарская область
удмуртия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа открыто в России с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по итогам оперативного тематического совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.Больше всего таких преступлений расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. В частности, речь идет о целом ряде уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников. Председатель СК России поручил руководителям следственных органов продолжить работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииГособоронзаказ под контролем – Путин подписал законЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
москва
московская область
тульская область
самарская область
удмуртия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, опк, гособоронзаказ, новости, москва, московская область, тульская область, самарская область, удмуртия
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
Почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа расследует Следком