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Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа открыто в России с начала года. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T18:18
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа открыто в России с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по итогам оперативного тематического совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.Больше всего таких преступлений расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. В частности, речь идет о целом ряде уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников. Председатель СК России поручил руководителям следственных органов продолжить работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииГособоронзаказ под контролем – Путин подписал законЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, опк, гособоронзаказ, новости, москва, московская область, тульская область, самарская область, удмуртия
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа

Почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа расследует Следком

18:18 17.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа открыто в России с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по итогам оперативного тематического совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

"В целом по ведомству за восемь месяцев текущего года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. В аналогичном периоде прошлого года число возбужденных уголовных дел составляло 357", – сказано в сообщении.

Больше всего таких преступлений расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. В частности, речь идет о целом ряде уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников. Председатель СК России поручил руководителям следственных органов продолжить работу.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинОПКГособоронзаказНовостиМоскваМосковская областьТульская областьСамарская областьУдмуртия
 
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