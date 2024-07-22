https://crimea.ria.ru/20240722/gosoboronzakaz-pod-kontrolem--putin-podpisal-zakon-1139056979.html

Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал закон

Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал закон

Полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части требования о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T19:46

2024-07-22T19:46

2024-07-22T19:46

россия

владимир путин (политик)

закон и право

гособоронзаказ

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части требования о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа станут шире. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в части гособоронзаказа, соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.Расширение полномочий ФАС России относительно требований о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа предусмотрено первым законом. Предполагается, что соответствующее требование выдается в случаях непредставления предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу, информации о затратах по исполненным госконтрактам, а также данных, необходимых для изменения цены госконтракта.Второй закон предлагает разрешить главным исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа подавать в ФАС данные о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие только в случаях, которые будут определены кабмином. Тогда как сейчас исполнители должны предоставлять такую информацию во всех случаях.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе. Также он отметил, что в сфере гособоронзаказа необходимо перейти на долгосрочные контракты. Белоусов подчеркнул, что "все, что есть в стране эффективного, передового, должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил".6 мая с "Уралвагонзавода" в российские войска отправлены очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – ПутинНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаВыпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, гособоронзаказ, новости