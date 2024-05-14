https://crimea.ria.ru/20240514/belousov-poobeschal-usilit-kontrol-za-tsenami-v-gosoboronzakaze-1137271299.html

Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе

Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе

В сфере гособоронзаказа необходимо перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами. Об этом заявил кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T15:17

2024-05-14T15:17

2024-05-14T15:20

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В сфере гособоронзаказа необходимо перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами. Об этом заявил кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации во вторник."Ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования", - сказал Белоусов.По его словам, от этой работы зависит "эффективность использования средств в части гособоронзаказа, оснащения и реализации государственной программы вооружения".Он также отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны задачу обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны, с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7 % ВВП страны."Задача эта непростая, комплексная, предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение, оптимизация, прежде всего, означает повышение эффективности", – указал он.По его словам, каждый рубль бюджетных средств должен приносить максимальный эффект.Белоусов также подчеркнул, что "все, что есть в стране эффективного, передового, должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил".6 мая с "Уралвагонзавода" в российские войска отправлены очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз. Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"Выпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВОШойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей белоусов, министерство обороны рф, политика, правительство россии, государственная дума рф, вооруженные силы россии, новости, гособоронзаказ, совет федерации, экономика