https://crimea.ria.ru/20240514/belousov-poobeschal-usilit-kontrol-za-tsenami-v-gosoboronzakaze-1137271299.html
Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
В сфере гособоронзаказа необходимо перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами. Об этом заявил кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T15:17
2024-05-14T15:17
2024-05-14T15:20
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андрей белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В сфере гособоронзаказа необходимо перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами. Об этом заявил кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации во вторник."Ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования", - сказал Белоусов.По его словам, от этой работы зависит "эффективность использования средств в части гособоронзаказа, оснащения и реализации государственной программы вооружения".Он также отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны задачу обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны, с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7 % ВВП страны."Задача эта непростая, комплексная, предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение, оптимизация, прежде всего, означает повышение эффективности", – указал он.По его словам, каждый рубль бюджетных средств должен приносить максимальный эффект.Белоусов также подчеркнул, что "все, что есть в стране эффективного, передового, должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил".6 мая с "Уралвагонзавода" в российские войска отправлены очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз. Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"Выпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВОШойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф, политика, правительство россии, государственная дума рф, вооруженные силы россии, новости, гособоронзаказ, совет федерации, экономика
Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
Необходимо усилить контроль за ценами на продукцию гособоронзаказа – Белоусов
15:17 14.05.2024 (обновлено: 15:20 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В сфере гособоронзаказа необходимо перейти на долгосрочные контракты и усилить контроль за ценами. Об этом заявил кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации во вторник.
"Ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования", - сказал Белоусов.
По его словам, от этой работы зависит "эффективность использования средств в части гособоронзаказа, оснащения и реализации государственной программы вооружения".
"Что касается расходов на капитальное строительство и инвестиционные проекты, с моей точки зрения, требуется существенное усиление контроля за расходами средств по всей цепочке. В том числе имея в виду главную цель - создание новых видов вооружений, да и не новых видов вооружений. Это требует очень четкого синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для хранения и применения этих вооружений", - добавил Белоусов.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны задачу обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны, с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7 % ВВП страны.
"Задача эта непростая, комплексная, предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение, оптимизация, прежде всего, означает повышение эффективности", – указал он.
По его словам, каждый рубль бюджетных средств должен приносить максимальный эффект.
Белоусов также подчеркнул, что "все, что есть в стране эффективного, передового, должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил".
6 мая с "Уралвагонзавода" в российские войска отправлены очередные эшелоны танков
Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков
в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз.
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