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Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"
Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек" - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"
Оборонные предприятия Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает в пятницу Минобороны по итогам... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T08:45
2024-04-19T08:45
2024-04-19T08:51
тос "солнцепек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Оборонные предприятия Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает в пятницу Минобороны по итогам визита на предприятие региона главы ведомства Сергея Шойгу.Согласно докладу руководства предприятия, за прошлый год выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" был увеличен в 2,5 раза. Уточняется, что объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.Кроме того, при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехнику уже на конвейере оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия такой техники уже подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации.Предприятия ОПК на Алтае утроили производство комплектующих к вооружению. В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
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тос "солнцепек", министерство обороны рф, новости, россия, сергей шойгу, вооруженные силы россии, танк, оружие
Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"
Шойгу проинспектировал завод по выпуску танков и огнеметных систем в Омской области
08:45 19.04.2024 (обновлено: 08:51 19.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Оборонные предприятия Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает в пятницу Минобороны по итогам визита на предприятие региона главы ведомства Сергея Шойгу.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющем производство танков и тяжелых огнеметных систем", – сказано в сообщении.
Согласно докладу руководства предприятия, за прошлый год выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" был увеличен в 2,5 раза. Уточняется, что объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.
Кроме того, при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехнику уже на конвейере оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия такой техники уже подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации.
"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", – поставил задачу Министр обороны РФ руководству предприятия.
Предприятия ОПК на Алтае утроили производство комплектующих к вооружению
. В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза
, сообщал ранее Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.
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