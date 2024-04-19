https://crimea.ria.ru/20240419/minoborony-predpriyatie-opk-v-omske-udvoilo-vypusk-tos-solntsepek-1136678161.html

Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"

Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек" - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Минобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"

Оборонные предприятия Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает в пятницу Минобороны по итогам... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T08:45

2024-04-19T08:45

2024-04-19T08:51

тос "солнцепек"

министерство обороны рф

новости

россия

сергей шойгу

вооруженные силы россии

танк

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136678519_0:47:1518:901_1920x0_80_0_0_74087d43e8c19947369754cff24ac742.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Оборонные предприятия Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает в пятницу Минобороны по итогам визита на предприятие региона главы ведомства Сергея Шойгу.Согласно докладу руководства предприятия, за прошлый год выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" был увеличен в 2,5 раза. Уточняется, что объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.Кроме того, при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехнику уже на конвейере оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия такой техники уже подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации.Предприятия ОПК на Алтае утроили производство комплектующих к вооружению. В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тос "солнцепек", министерство обороны рф, новости, россия, сергей шойгу, вооруженные силы россии, танк, оружие