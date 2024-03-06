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Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания
Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания
В России созданы новые системы для борьбы с беспилотниками, которые уже проходят заводские испытания. Об этом генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз" Геннадий... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:31
2024-03-06T15:39
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В России созданы новые системы для борьбы с беспилотниками, которые уже проходят заводские испытания. Об этом генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский доложил министру обороны Сергею Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на ведущих оборонных предприятиях страны.Средства ПВО играют решающую роль в условиях современной войны, подчеркнул Сергей Шойгу. Они необходимы не только в зоне проведения спецоперации, но и в других регионах России для обеспечения безопасности."Спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем. Появление у противника FPV-дронов, появление ударных беспилотных летательных аппаратов большей дальности, большей мощности, появление у противника ракет "Хаймерс", а также советских образцов ударных средств поражения. Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Все это делают ваши предприятия", – сказал он.Сергей Шойгу поручил руководству концерна "Алмаз-Антей" и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову объединить производимые концерном радиолокационные системы с ударными средствами.В начале февраля волонтер из Крыма Денис Сапрыгин рассказал Президенту России Владимиру Путину о том, что в Крыму разработали дрон-детекторы для военных и самостоятельно отправляют их в зону СВО. Глава государства дал поручение министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать разработчиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской областиПрощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войнеДошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США – эксперт
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания

В России изобрели новые средства для борьбы с украинскими БПЛА

15:31 06.03.2024 (обновлено: 15:39 06.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу
Глава Минобороны РФ С. Шойгу
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В России созданы новые системы для борьбы с беспилотниками, которые уже проходят заводские испытания. Об этом генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский доложил министру обороны Сергею Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на ведущих оборонных предприятиях страны.

"Министру обороны РФ представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых успешно освоено в 2023 году", – сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Средства ПВО играют решающую роль в условиях современной войны, подчеркнул Сергей Шойгу. Они необходимы не только в зоне проведения спецоперации, но и в других регионах России для обеспечения безопасности.
"Спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем. Появление у противника FPV-дронов, появление ударных беспилотных летательных аппаратов большей дальности, большей мощности, появление у противника ракет "Хаймерс", а также советских образцов ударных средств поражения. Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Все это делают ваши предприятия", – сказал он.
Сергей Шойгу поручил руководству концерна "Алмаз-Антей" и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову объединить производимые концерном радиолокационные системы с ударными средствами.

"Причем, это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем – это мгновенный ответ на обстрел противника", – подчеркнул Сергей Шойгу.

В начале февраля волонтер из Крыма Денис Сапрыгин рассказал Президенту России Владимиру Путину о том, что в Крыму разработали дрон-детекторы для военных и самостоятельно отправляют их в зону СВО. Глава государства дал поручение министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать разработчиков.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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