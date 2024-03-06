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Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области
Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области
Очередной беспилотный удар по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске зафиксирован в среду. Об этом сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T11:41
2024-03-06T11:41
2024-03-06T11:45
курская область
роман старовойт
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
топливо
гсм
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Очередной беспилотный удар по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске зафиксирован в среду. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.Первая атака украинского беспилотника на склад горюче-смазочных материалов в Курской области произошла утром в среду, в результате загорелся резервуар с топливом. По его данным, пострадавших в результате повторной атаки ВСУ нет, сейчас на месте работают оперативные службы.Также Старовойт предупредил о ракетной опасности, которая объявлена в Суджанском районе. Жителей региона просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.Ракетная опасность в Курской области уже объявлялась ранее в среду.Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. lТакже в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объектАтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
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РИА Новости Крым
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курская область, роман старовойт, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, топливо, гсм, всу (вооруженные силы украины)
Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области
ВСУ второй раз за день ударили по складу ГСМ в Курской области – губернатор Старовойт
11:41 06.03.2024 (обновлено: 11:45 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Очередной беспилотный удар по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске зафиксирован в среду. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
Первая атака украинского беспилотника на склад горюче-смазочных материалов в Курской области произошла утром в среду, в результате загорелся резервуар с топливом.
"Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его данным, пострадавших в результате повторной атаки ВСУ нет, сейчас на месте работают оперативные службы.
Также Старовойт предупредил о ракетной опасности, которая объявлена в Суджанском районе. Жителей региона просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Ракетная опасность
в Курской области уже объявлялась ранее в среду.
Утром в среду боевики ВСУ атаковали
дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. l
Также в среду ракетная опасность
объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
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