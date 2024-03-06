https://crimea.ria.ru/20240306/vtoroy-ukrainskiy-bespilotnik-udaril-po-skladu-gsm-v-kurskoy-oblasti-1135449495.html

Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области

Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области

Очередной беспилотный удар по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске зафиксирован в среду. Об этом сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T11:41

2024-03-06T11:41

2024-03-06T11:45

курская область

роман старовойт

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

топливо

гсм

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Очередной беспилотный удар по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске зафиксирован в среду. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.Первая атака украинского беспилотника на склад горюче-смазочных материалов в Курской области произошла утром в среду, в результате загорелся резервуар с топливом. По его данным, пострадавших в результате повторной атаки ВСУ нет, сейчас на месте работают оперативные службы.Также Старовойт предупредил о ракетной опасности, которая объявлена в Суджанском районе. Жителей региона просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.Ракетная опасность в Курской области уже объявлялась ранее в среду.Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. lТакже в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объектАтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, роман старовойт, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, топливо, гсм, всу (вооруженные силы украины)