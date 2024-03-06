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В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ
В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ
Украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T09:42
2024-03-06T09:44
курская область
обстрелы всу
происшествия
роман старовойт
пожар
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, горит резервуар с топливом. На место выехали оперативные службы. Пострадавших в результате ЧП нет.Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет.Также в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
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курская область, обстрелы всу, происшествия, роман старовойт, пожар, новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ

В Курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов из-за атаки дрона ВСУ

09:42 06.03.2024 (обновлено: 09:44 06.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня совершена очередная атака на Курскую область со стороны Украины. Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас есть горение, все оперативные службы выехали на место происшествия", – сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, горит резервуар с топливом. На место выехали оперативные службы. Пострадавших в результате ЧП нет.
Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет.
Также в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
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Курская областьОбстрелы ВСУПроисшествияРоман СтаровойтПожарНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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