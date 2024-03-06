https://crimea.ria.ru/20240306/v-kurskoy-oblasti-gorit-sklad-s-toplivom-posle-ataki-bespilotnika-vsu-1135444082.html

В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ

В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ

Украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T09:42

2024-03-06T09:42

2024-03-06T09:44

курская область

обстрелы всу

происшествия

роман старовойт

пожар

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, горит резервуар с топливом. На место выехали оперативные службы. Пострадавших в результате ЧП нет.Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет.Также в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, происшествия, роман старовойт, пожар, новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)