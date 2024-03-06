https://crimea.ria.ru/20240306/ataka-bpla-na-voronezh-sbity-tri-ukrainskikh-drona--1135443027.html
Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона
Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона
Утром в среду Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T09:27
2024-03-06T09:27
2024-03-06T09:27
воронеж
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Утром в среду Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Гусев.Ранее утром дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией области два украинских БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет.Накануне в Воронеже объявлялась авиационная опасность в связи с приближением БПЛА.ВСУ ежедневно совершают попытки атаковать приграничные регионы России. Во вторник утром в Белгородской области произошли взрыв и пожар на инфраструктурном объекте, в областном МЧС отметили, что один резервуар поврежден.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской областиВ Крыму в среду проверят систему оповещенияТри французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
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воронеж, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр гусев, россия, украина, новости сво
Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона
Воронежская область атакована украинскими дронами