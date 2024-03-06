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Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона
Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона
Утром в среду Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T09:27
2024-03-06T09:27
воронеж
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
александр гусев
россия
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Утром в среду Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Гусев.Ранее утром дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией области два украинских БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет.Накануне в Воронеже объявлялась авиационная опасность в связи с приближением БПЛА.ВСУ ежедневно совершают попытки атаковать приграничные регионы России. Во вторник утром в Белгородской области произошли взрыв и пожар на инфраструктурном объекте, в областном МЧС отметили, что один резервуар поврежден.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской областиВ Крыму в среду проверят систему оповещенияТри французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
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РИА Новости Крым
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воронеж, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр гусев, россия, украина, новости сво
Атака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона

Воронежская область атакована украинскими дронами

09:27 06.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Утром в среду Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Гусев.
"Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется", - написал он.
Ранее утром дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией области два украинских БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет.
Накануне в Воронеже объявлялась авиационная опасность в связи с приближением БПЛА.
ВСУ ежедневно совершают попытки атаковать приграничные регионы России.
Во вторник утром в Белгородской области произошли взрыв и пожар на инфраструктурном объекте, в областном МЧС отметили, что один резервуар поврежден.
Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.
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ВоронежБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр ГусевРоссияУкраинаНовости СВО
 
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